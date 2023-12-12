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傳陸重金1500萬美元 誘台灣飛官叛逃

記者洪哲政、程嘉文╱台北12日電
圖為航特部CH-47SD直升機。(圖：內政部提供)
圖為航特部CH-47SD直升機。(圖：內政部提供)

陸軍航特部現役軍官涉洩機密作戰演習計畫給中共，傳中共情治人員曾試圖以重金引誘駕駛CH-47SD「契努克」直升機的謝姓軍官駕機叛逃，允諾中共航艦將在台海周邊24浬處接應。國防部昨天表示，全案已機先研採管控措施，降低損害。

國防部長邱國正昨天在立院表示，中共對台灣有很多動作及拉攏，的確造成很大影響；國軍近年強化保防，主動發覺就會移送法辦，並同步做損害管控，不會藏私或隱而不報。

至於中共以1500萬美元勸誘謝姓陸航CH-47SD直升機飛官叛逃是否屬實，邱未正面答覆。

國防部官員說，陸航飛官捲入共諜案，檢方起訴書中所提都是中共要求提供書面情資，完全沒提到駕機叛逃。且CH-47SD是需要三人駕駛的大型直升機，單一飛行員不管從飛機操縱程序，或軍方派飛程序，都不可能發生。陸航直升機目前也沒有海上落艦訓練。

媒體報導引檢方消息指出，退役軍官陳裕炘、中校謝秉成、少校蕭翔云與現役謝姓中校、何姓少校等等十名嫌犯，涉嫌將漢光演習實兵操演、各作戰區的防衛部署等軍事機密外洩給共諜，還有基層士兵拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片，遭依「貪汙治罪條例」的違背職務收賄等罪起訴。

消息並指退役軍官謝秉成曾轉達中共情報人員指示，試圖以1500萬美元利誘航特部謝姓中校，當中共航母接近台灣24浬軍演時，要求謝姓中校駕駛CH-47SD「契努克」直升機叛逃，降落在台海航行的中共航艦上。

據了解，此案目前遭羈押的是601旅空運作戰隊中校分隊長謝孟書，他有駕駛CH-47SD直升機的專長，曾擔任國防部總督察長室航督官。

國防部昨回應表示，有關媒體報導高雄高分檢偵辦謝姓等員涉犯國安案件，國防部與國安單位接獲內部檢舉，共同實施反情報調查，並函請司法機關偵辦。

全案已機先研採管控措施，降低損害。

中共 國防部 解放軍

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