被貼親中標籤 北一女師區桂芝：毋須為自己立場道歉

北一女中的國文老師區桂芝日前砲轟108課綱是無恥的課綱，引起熱議，遭學生爆料她曾講北一女是殖民統治留下的屈辱印記、北一女120周年校慶不值得紀念。圖為北一女9日舉行120周年校慶系列活動，200畢業儀隊校友重返校園，帶來跨世代演出。(記者曾吉松／攝影)

北一女國文老師區桂芝日前批評108課綱是無恥的課綱引發熱議。不過有學生在網路爆料她在課堂上一直講政治，甚至批評日本 排放核汙水 ，區回應，任何事情都不會只有一個看法，學生如果在課堂上提出不同論點她也尊重，她也不在意外界貼給她什麼樣的標籤，「沒有人需要為了自己的立場而道歉。」

區桂芝昨也遭指疑似赴港參加「台陸港澳中華傳統文化研修班」，並稱迷惘的港台青年也將逐一走回歸鄉之路。教育部 長潘文忠表示，對於公務人員赴中國大陸都有相關規範，教育部要了解實際情況，再做實際研處。

潘文忠昨出席黃昆輝教育基金會教育政策研討會，被問及有師生反映文言文修讀比率45%是否太高，考試是否考太多文言文？潘文忠說，國語文學習是培養溝通表達、思辨的能力，無論文言文或白話文都有上述的功能，課綱明訂國文科文言文占比為35%至45%，提供的選文也只是讓教科書編輯者選擇時參考。

區桂芝表示，在教學過程中為了讓學生方便好懂，需要舉現實生活中的例子，網路上有學生說她親中反美日，其實只是她上課曾舉例，「中國大陸現今政權可以在十年之內讓幾億人脫貧，不管用什麼制度都應為它喝采」、「美國不讓烏克蘭停止戰爭，還不斷提供以色列武器，這樣國家不邪惡嗎」、「日本排放核汙水至海洋」等，就被貼標籤。

區桂芝說，她在課堂上所提供的是一種看法，每一件事情都不單只有一個看法，學生若不認同在課堂上反駁，她也不會因而當掉學生，台灣是個言論自由國家，尊重每個人看法，也會建議學生將不同意見帶回去想一想，或許長大了，看法也會不同。

區桂芝提到，有些學生課堂上不敢反駁，回去後透過網路或跟家長說，她上課都在講政治，這些是不實指控，都是課程內容中延伸的例子，外界質疑她的政治立場，她認為不需多做解釋，也不在意外界貼給她什麼樣的標籤，「沒有人需要為了自己的立場而道歉。」

至於有學生說她曾講北一女是「新娘學校」，是殖民統治留下的屈辱印記、北一女120周年校慶不值得紀念，區桂芝回應，這只是在講述過去歷史一部分，學生是斷章取義。她所指的是北一女日治時期歷史，北一女能有今天的光環是在台灣光復後，特別是前校長江學珠帶領學校蒸蒸日上，要認清歷史。