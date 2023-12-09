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白宮前官員：台若推翻兵役延長 將引起美日擔憂

台灣新聞組／台北9日電
美中對抗牽動台海，總統大選「疑賴論」再起，藍綠總統參選人為兩岸議題交鋒，新黨則發起「反兵役延長公投」。（記者林澔一／攝影）
美中對抗牽動台海，總統大選「疑賴論」再起，藍綠總統參選人為兩岸議題交鋒，新黨則發起「反兵役延長公投」。（記者林澔一／攝影）

白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）7日在澳洲雪梨向中央社表示，兵役延至一年是台灣展現防衛決心的重要指標，若被推翻，將引起美日極大擔憂。

現任雪梨大學美國研究中心執行長的葛林說，對美日等國而言，台灣兵役自四個月延長至一年的決定，代表台灣人民與政府準備好捍衛民主，並展現政治意志與堅定決心，對北京進行威懾。

葛林提到，美日及澳洲相信台灣正竭盡所能穩定局勢並防止戰爭，澳洲、加拿大等國雖然沒有如同美國的台灣關係法，但中國大陸對台脅迫與軍事攻擊將會威脅到整個第一島鏈，這代表美日加澳、菲律賓及紐西蘭等國都會因此受威脅。所有民主國家都想阻止此事發生，因此台灣自我防衛的決心至關重要。

另外，雪梨智庫羅伊國際政策研究院研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指稱，若民進黨贏得大選，將被視為反中政黨連續第三次執政。中方恐做出某種軍事回應，像展開某種對台封鎖；中國也可能將孤立台灣的壓力延伸至日澳等國。

麥葛瑞格說，若國民黨獲勝，短期內兩岸緊張可能舒緩，中方也可能增加兩岸對話和取消部分貿易壁壘。但中國統一台灣的目標不會放鬆，對台軍事威脅也永遠不會消失。

新黨表示，民進黨政府在去年12月底宣布將義務役的役期由四個月延長為一年，為此特別發起反兵役延長公投反對。簽出了4097份連署書，超過政府對公投第一階段連署書要求的1932份門檻，昨到中央選舉委員會會正式送件。

澳洲 公投 民進黨

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