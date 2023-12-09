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34家台東釋迦包裝廠 獲准銷往大陸

記者陳政錄／北京9日電
大陸昨公布第二波註冊包裝場名單，總共1288筆土地鳳梨釋迦可恢復輸陸。(記者徐白櫻／攝影)
大陸昨公布第二波註冊包裝場名單，總共1288筆土地鳳梨釋迦可恢復輸陸。(記者徐白櫻／攝影)

台東釋迦離全面恢復重啟銷陸更近了一步。據中國大陸國台辦昨天發布訊息，新一批台東縣釋迦包裝廠和果園已通過大陸海關總署註冊登記，包括34家包裝廠、1263個果園。國台辦發言人朱鳳蓮強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，符合檢驗檢疫規定，大陸願與台灣相關方面商談支持恢復台灣農漁產品輸入事項。

朱鳳蓮昨天表示，今年以來，我們（大陸）與台東縣方面密切溝通，加緊推進釋迦包裝廠和果園註冊審核工作，為釋迦輸入大陸做好準備。

她說，經大陸海關總署審核，新一批台東縣釋迦業者包括34家包裝廠、1263個果園獲得註冊登記，隨著台灣釋迦產季來臨，將為台灣釋迦輸入大陸創造有利條件。

台東9成以上鳳梨釋迦銷往大陸，但大陸以檢出粉介殼蟲等有害生物為由，自2021年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，至今年6月20日，才宣布獲得大陸海關總署註冊登記的業者可以輸陸，包括3家包裝廠、25家果園，預計年底成行。

據此統計，目前共有台東縣37家包裝廠、1288個果園獲得大陸海關註冊登記，獲准銷陸。朱鳳蓮說，未通過審核的包裝廠、果園，可以依整改要求繼續整改、申報。

今年10月下旬，台東縣長饒慶鈴曾率農會代表赴北京，與大陸國台辦主任宋濤會見，希望讓經整改後共41家，幾乎涵蓋所有台東鳳梨釋迦農的包裝廠，也都能在12月全面恢復銷陸。本月5日，饒慶鈴表示，復銷後首櫃台東釋迦已準備運往福建平潭，是來自6月時通過註冊第一波核准名單。

據台商指出，昨已有一批台東鳳梨釋迦，成功自福建平潭口岸入境大陸並運抵北京。

釋迦

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