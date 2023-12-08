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共諜洗錢冤案遭台限境4年 向心3箭維權跨海告王立強

記者王聖藜／台北8日電
向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近四年終獲自由，夫妻10月18日搭機離台，返港後為抗議台灣司法不公，委任律師跨海提告興訟。（本報資料照片）
向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近四年終獲自由，夫妻10月18日搭機離台，返港後為抗議台灣司法不公，委任律師跨海提告興訟。（本報資料照片）

影響四年前總統大選的中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻「亡國感」案，從共諜案辦成洗錢案，共諜案不起訴確定，洗錢案無罪確定，但向心夫婦兩案限境多年、有家歸不得，返港後向台灣司法機關提出三件訴訟案，跨海宣戰。

依中國創新投資公司宣布的公開資訊，向心、龔青的洗錢案2023年9月6日在台灣獲無罪確定後，針對近四年在台灣受到不公義的司法人權對待，委任律師跨海展開法律上維護人權行動。

由於檢方查辦共諜案因「假共諜王立強」在海外放話而分案，另依一位匿名的「證人A君」證詞持續追查，辦案經過都記錄在不起訴處分書中。向心認為，兩人的證述入人於罪，向台北地檢署對「王立強」、「證人A君」提起誣告罪官司。

此外，檢調人員如火如荼查辦共諜案時，有部分媒體對案情大加渲染、並予以汙名化，向心認為，相關行為涉及台灣法律的刑事加重誹謗罪，對包括網路、紙本的兩家媒體提告。

向心提告的第三案，是有關洗錢案二審審理時，因限制出境8月處分在宣判前即作成裁定，洗錢罪二審判無罪後，合議庭於等待檢方上訴猶豫期內，繼續限制向心、龔青出境、出海，向也對二審原限境處分提起抗告。

據了解，向心夫婦已解禁返港，他們的「最後一次」限制出境解不解除已無實益，向心之所以遞狀，應是為凸顯台灣刑事訴訟制度的僵化而表態。

除了三件分別對法律關係人、媒體及司法單位的訴訟，向心另有法律維權行動醞釀規畫中。

檢調2019年11月對向心、龔青啟動共諜案偵查，這起在向心眼中為「一場鬧劇」的共諜洗錢案，緣於自稱是間諜的「王立強」2019年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心、龔青的下線，指向心夫婦基於為大陸軍事、行政、黨務機構發展組織，企圖以資金介入操縱台灣選舉。

檢方兩度偵辦共諜案查無犯罪實據，最終以不起訴確定結案，衍生出來的洗錢案部分經檢方起訴後，一、二審都認定罪證不足，判決向心、龔青無罪確定。向心、龔青捲入訴訟四年脫身，笑稱這趟台灣行是「奇幻司法之旅」。

對於向心所提的三起訴訟，法界人士認為宣示意味大於實質，主要目的應在於回復個人名譽。

法界人士分析，誣告罪部分，因當初爆料者王立強始終沒有來台，可能有名證人A向檢調供稱，曾聽聞王男透露向心在共諜網中的角色，向心因而認為證人A惡意構陷他入罪。但證人A並非告發人，就算所言不實，也是涉及偽證，而非誣告。

另一種可能是共諜案部分卷證遭隱匿或去識別化，向心可能想要藉由提告，揪出A君真實身分。

至於高院在二審判決向心夫婦無罪後，仍未對他們解除限制出境，導致滯台時間延長，向心因此向法院提抗告；法界人士說，向心夫婦離台多時再提抗告，其抗告權已喪失，恐遭法院駁回。

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