冷眼集／向心返港興訟 劍指台司法不公

中國創新公司負責人向心被控洗錢最後獲判無罪。（本報資料照片）

港商向心、龔青在台被控涉及共諜案不成，再以洗錢罪法辦，遲來的司法正義讓兩人洗刷冤屈。向心返回香港後，劍指台灣的司法不公，訴訟結局目前是未知數，不過，向心提告至少可以證明一件事，即司法若以意識形態辦案，就須承受人民反撲力道。

2020年總統大選，民進黨操盤「抗中保台」，檢方以澳洲 詐騙犯「王立強」的話術借力使力，拿向心、龔青為當時政治氣氛祭旗，檢察官搜索約談，對兩人限制出境，且強制處分一再延伸，讓人見識司法霸凌人權的威力。

姑不論向心夫婦的身分，司法官開出任一張傳票，都能影響人民的生活和作息，何況，身處異地的向心與龔青在台滯留四年，檢察官窮盡所有偵查手段、職務權力、檢察一體命令，先射箭再畫靶，最後案子辦成南柯一夢，一切回到原點。

向心在台時，不動產禁止過戶轉讓，銀行帳戶無法更新使用，生活須靠口袋剩餘銀兩度支，失去財產處分權；新冠疫情 罩台，向心不能接種疫苗 ，他向法務部陳情，透過移民署協調接種分配給移工的剩餘疫苗，司法妨害的不僅是自由權利，更已損及健康與生命權。

檢察官的權源來自國家，但人民才是國家的主人。檢察官辦案，必須遵守客觀性義務，對有利不利事證一併注意；「共諜洗錢案」凸顯檢方辦案粗謬，檢方體察上意，偵查大刀出鞘難收，空中揮舞一番，已自傷司法形象。

向心夫婦歷經在台四年的司法驚奇之旅後，跨海興訟抗議台灣司法不公，不也是剛好嗎？