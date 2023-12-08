我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

陸疫情延燒 台商囤藥赴陸高價賣 感冒、咳嗽藥銷量增

記者鄒尚謙、賴昀岫／台北8日電
民眾反映，市售感冒、鎮痛解熱等成藥出現搶藥潮，貨架上多項成藥來不及補貨。(記者趙容萱／攝影)
民眾反映，市售感冒、鎮痛解熱等成藥出現搶藥潮，貨架上多項成藥來不及補貨。(記者趙容萱／攝影)

中國大陸呼吸道疫情嚴重，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，全聯會於11月監測台灣感冒藥、咳嗽藥，發現銷量異常增漲3成，有別往年僅增加一至兩成。近期藥界也發現，有台商採購大量咳嗽藥、感冒藥，帶到大陸做公關，甚至以5倍價出售。全聯會昨起要求基層藥局監測，若有人一次要購買超過10盒就必須詢問原因，並通報公會。

中國大陸呼吸道疾病升溫，疫情雖尚未到台灣，但「搶藥潮」似乎已到。黃金舜說，兩周前開始公會收到基層藥局回報，陸配、台商有大量蒐購抗生素，由於是處方藥，未持處方箋都可拒賣；但感冒藥、咳嗽藥等屬於指示用藥，因而要求基層藥局多留意。

黃金舜說，有台商採購大量咳嗽藥、感冒藥，1盒100元的感冒藥，帶到大陸可賣500元，一些人會拿去送給親友，一些人則會從中賺取利潤。也有台商一次買好幾箱「浣腸劑」，一箱有20盒，一盒售價20元，但帶到大陸可賣到1盒100元。若如此大量掃貨行為出現在感冒藥，恐排擠台人用藥。

藥師公會發言人黃彥儒表示，11月底左右，感冒、止咳化痰用藥、消炎噴劑等藥品銷量的確有提升，兒童解熱鎮痛糖漿也有點供不應求。且有不少人是看到對岸爆出黴漿菌疫情後，到大陸出差前特地前來「備藥」。藥師公會全聯會副發言人王明媛則觀察，冬季感染症多，藥品銷售本就會增加。

食藥署副署長陳惠芳說，已請藥師公會全聯會留意感冒藥、咳嗽藥等藥品在藥局的販售情形，如有嚴重異常趨勢，須盡速通報食藥署。目前該類藥品多數廠商皆有庫存，多數皆有替代藥品，已將相關替代藥品資訊公布於西藥供應資訊平台，供醫療機構及藥局參考。

藥局 疫情 黴漿菌

上一則

冷眼集／向心返港興訟 劍指台司法不公

下一則

台積電美國廠勞資爭議落幕 可聘專業外勞

延伸閱讀

CVS計價改革 處方藥有漲有跌 恐顛覆全美藥房支付作法

CVS計價改革 處方藥有漲有跌 恐顛覆全美藥房支付作法
上班族睡不好竟是胃食道逆流 食藥署教4大招改善

上班族睡不好竟是胃食道逆流 食藥署教4大招改善
白卡詐欺 費城1藥局判還57萬 另罰30萬

白卡詐欺 費城1藥局判還57萬 另罰30萬
大陸爆發黴漿菌感染 台醫師憂春節疫情大爆發

大陸爆發黴漿菌感染 台醫師憂春節疫情大爆發

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員