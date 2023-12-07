冷眼集／雞蛋全放一籃子 台只能看美臉色

蔡英文選擇與中國大陸交惡，台灣經貿就只能困在美國的保護傘之下，全聽美國大哥的指揮。（本報資料照片）

台美之間近年來被認為是斷交後關係最佳，不過由美國發起的「印太經濟架構」（IPEF）去年展開談判，首輪名單卻未見台灣，如今在野黨拿出文件指出，連蔡政府自己都知道吃了大悶虧，明明當了好幾回乖學生，既開放萊豬，又解禁日本福島核食，卻還是被排除在美國區域經濟整合之外。

現在到了輿論風頭，民進黨 國際部主任趙怡翔反出來批評說，IPEF未來充滿不確定性，外交部也跳出來澄清，指台美之間談了21世紀貿易倡議之後，加上既有的台美經貿運作機制，已涵蓋了IPEF的範疇，一副台灣加不加入都沒差，甚至有意塑造成台灣去年沒被納入，實是塞翁失馬、焉知非福。

然而，若上述辯護屬實，行政院長陳建仁何必說台灣還在積極嘗試中？前駐美代表蕭美琴又何必說，還要再努力？可見這都是強詞奪理，試圖要掩蓋台灣未被邀請加入IPEF困窘，尤其蔡政府不斷宣傳台灣在國際供應鏈 中有重要性，卻無法參與IPEF，更顯難為情。

陳建仁6日澄清說，IPEF架構還在形成中，暗示台灣仍有機會，不過從美國商業部資料來看，14個成員國已針對IPEF四大支柱中，接近完成談判包括供應鏈、潔淨能源，以及反貪腐等三支柱；現階段唯一尚未達成共識的，就是在貿易支柱之下的數位經濟等部分。亦即，儘管仍有變數，IPEF實質上已完成絕大部分的談判，台灣在此階段還想加入，難上加難。

IPEF雖是美國主導，但並非每個加入的國家都願意選邊站；當台灣選擇與中國大陸交惡，只能依附在由美方主導的區域經濟整合，其他國家縱然認可台灣經濟地位，但也明白接納台灣的敏感性，不願見美中競爭升溫成美中對抗。

美國雖是老大哥，也不能硬逼他國就範。在如此框架之下，台灣只能與美國進行雙邊經貿整合，而錯過區域經濟整合的機會。台灣把雞蛋 全放在一個籃子，經貿就只能困在美國的保護傘之下，全聽美國大哥的指揮，這是台灣現在的困境。