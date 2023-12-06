台經貿談判代表接受專訪 盼尋求擴大台美貿易協商範圍

行政院政務委員鄧振中。本報系資料照片。

行政院政務委員、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中接受彭博資訊專訪時，暗示希望能將台灣與美國之間的初步協議擴大成一項更接近自由貿易協定的協議。

鄧振中1日受訪時表示，台灣的貿易官員正與美國的對口官員討論擴大在今年稍早所達成現有協議的範圍。他說：「我們的目標之一是拓展涵蓋範圍，像是農業、勞工等更多議題。我們願意討論任何國際貿易範疇必須處理的議題。」「第二個目標是市場准入議題。我們希望有一日美國政府準備好進行關稅協商。」

鄧振中說，目前對下一輪談判沒有時間表。

現有的台美21世紀貿易倡議是台灣與美國現有的貿易框架，涵蓋監管措施、海關和貪腐等議題，但它並沒有納入任何關於調降關稅這類市場准入等棘手議題，因美中存在緊張關係，而北京宣稱台灣屬於其領土一部分。

拜登政府也一直反對協商傳統的自由貿易協定，不願意加速前任川普政府所遺留下來與英國、肯亞的貿易談判，部分原因是美國國會過去對過往協定的反對，而且過往這類協議會讓製造業者有動機遷移至海外，以利用當地成本較低的勞工，結果傷了美國勞工的利益。

蔡英文總統長期來尋求與美國磋商自由貿易協定。台灣目前擁有重要的經濟影響力，若再加上更接近自貿協定的廣泛協議，將會進一步鞏固美國對台灣的支持。

鄧振中說，台灣持續獲得來自美國議員釋出強烈支持訊號的鼓舞，例如在7月，參院 一致通過「台美21世紀貿易倡議首批協定執行法案」，此前，參院往往不願意批准這類貿易法案。

現在台灣貿易談判代表人士與美國貿易代表戴琪所領導的團隊已在進行協商，鄧振中表示，台灣希望讓工作層級的協商進行得「盡可能深遠」。

台灣希望拓展與美貿易協議 ，面臨的一大障礙可能是台灣遠洋漁業所聘外籍勞工涉及的政治敏感問題。根據美國勞工部 的報告，估計台灣漁船3.5萬名外籍漁工面臨從扣留工資、工時長達18至22小時，到身體上的虐待等多種不當對待。

鄧振中表示：「我們的法律制度必須要能處理這項問題。但這需要時間才能改變，改變法規、改變實務做法。」

彭博資訊指出，台灣與美國在加速經濟對話取得進展，與台灣努力要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）欠缺進展，成了鮮明對比。台灣要加入CPTPP所面臨的主要障礙與中國大陸的反對有關。大陸也已申請加入CPTPP。

鄧振中表示，北京當局已向其他國家發出明確訊息，在那樣的貿易協議中，其他國家只能承認中國，不能承認台灣。鄧振中說，台北必須認清，要參加CPTPP並不容易，但解決之道是，可與多國進行兩國之間的雙邊貿易協定，組成雙邊貿易協定網絡。

鄧振中說：「這裡社會擔心中國正試圖孤立台灣」，而且他們已在「許多領域」達成了這樣的目標，「為了要讓台灣擺脫在貿易和經濟領域這樣被孤立的情勢，或許要靠一系列的雙邊貿易協定」。