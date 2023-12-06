台公布關鍵技術清單 14奈米以下製程列管 登陸須審查

國科會將22項技術為國家核心關鍵技術清單，最受關注的是將晶圓製造14奈米以下製程與其關鍵耗材、異質整合／矽光子整合封裝等半導體技術列管。（歐新社）

國科會昨日公告國家核心關鍵技術清單，22項技術入列，最受關注的是將晶圓製造14奈米以下製程與其關鍵耗材、異質整合／矽光子整合封裝等半導體技術列管，避免非法外流至國外造成國家與產業利益受損，若非法洩露，將交由司法單位偵辦，可動用「國安法」，加重罰則。

本報系經濟日報報導，由於兩岸關係特殊，業界關注，相關新規定可能影響台積電 南京廠未來製程提升，而異質整合／矽光子整合封裝正是封裝業顯學，對台積電、日月光投控布局也會有影響。台積電南京廠目前16/28奈米製程為主力，公司向來遵循法規；日月光也依政府政策布局。

國科會表示，公告內容以具主導優勢與保護急迫性的技術為第一波清單，涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等領域。

國科會表示，「國家核心關鍵技術審議會」已於2023年11月14日召開完畢，並由行政院於2023年12月5日公告共22項技術。國科會及各相關部會後續將配合技術發展的變動，將於3個月後滾動檢討，預計將會有第二波清單。

國科會表示，有關國家核心關鍵技術清單，旨在確保國家安全與產業競爭優勢，針對涉及國家核心關鍵技術營業秘密加強保護，避免非法外流至國外造成國家與產業利益受侵害，並不影響合法商業行為及技術交流。但若是非法洩露，則由司法單位進行偵辦。

國科會表示，列為國家核心關鍵技術項目的營業祕密若遭經濟間諜竊取，得由檢調依法偵辦、加重其刑。

台北中國時報報導，國科會前瞻及應用科技處長陳國樑強調，「這不是禁令，不是管制的概念，而是保護」，是在原有「營業祕密法」多加一層保護，當業者的營業祕密被竊取、流入外國或敵對勢力時，可動用「國安法」，加重罰則。

經濟部表示，3個月內將盤點所有科專補助、委外案，凡屬「14奈米以下製程」、「先進封裝技術」兩大技術，且政府補助達5成以上，參與的產業界、學研人員，都將造冊列管，送交移民署，未來進入中國大陸須事先報備，審查取得許可才能去。

民進黨 立委林楚茵表示，在核心關鍵技術清單確定後，企業、產業與執法單位才會知道方向該怎麼走。

國民黨 立委李德維則認為，去年急就章通過修正「國安法」就是搞抗中保台，但如何訂施行細則有很大的問題，所以才會搞了一年多；蔡政府卸任在即，擔心此法會被國民黨拿來倒打一頓，加上大選將至，抗中保台牌不能倒，因此再度急就章，提出第一波清單。 李德維痛批，民進黨總是把法律當成裝飾、政治工具，為了當下時勢就喊修法，通過後就丟在一邊，實在令人心寒。