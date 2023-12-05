我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

廣州意外探索之旅 金門大學生「不想回家啦」

台灣新聞組／即時報導
金門大學生走訪永慶坊體驗廣府文化。(取材自台商優市網)
金門大學生走訪永慶坊體驗廣府文化。(取材自台商優市網)

突如其來的極端天氣，有時讓人始料不及。數月前，颱風「蘇拉」、「海葵」來襲，導致福建、廣東、香港等地出現破紀錄極端暴雨，多段道路停運行駛；三名赴粵參加活動的金門大學生，因故滯留廣州，待天氣好轉期間，開啟在地的探索之旅。

來到廣東，體驗早茶文化，是其中很重要的一環。百年老字號「陶陶居」，是廣州人家喻戶曉的老牌茶樓，不乏馳名點心，如紅米腸、菠蘿包、燒賣、叉燒包、排骨、蘿蔔糕、蝦餃等。台生李定宸對叉燒包情有獨鍾，「平常吃的肉包內餡是鹹的，它在裡面加了叉燒醬，又甜又鹹，那個層次感不錯，非常符合我的胃口」。

台生張瑞保則表示，紅米腸的內餡很香，酥酥脆脆，十分不錯。而另一台生范語宣則讚賞菠蘿包的奶味濃稠，而且料很多；不過她認為，最好吃的還屬蘿蔔糕，「我覺得它滿像我阿嬤弄的那個味道」。

永慶坊匯聚了西關風情、騎樓建築、嶺南曲藝，是較具嶺南文化風味的地方之一。三名金大學生紛紛表示，在之前的參訪活動，夜遊過永慶坊，此次白天重遊，感覺白天夜晚大不同。

范語宣分享，上次來訪更多專注於夜景，這次白天到來，發現這裡也有很多特色建築，跟晚上的氛圍不一樣。「別有一番風味，」李定宸指出，此處保有古建築外觀的同時，內部融合現代風格，是個非常好的反差。張瑞保也認為，白天來這邊，可以看到很多不一樣的東西，「我印象比較深的是，屋頂上的雕塑」。

「不想回去啊。」李定宸笑著說道，「一開始是因為颱風的關係留在這邊，多玩了幾天，現在就很不想回去」。

暴雨 香港

上一則

莫那魯道最後藏身地 馬海濮岩窟崩塌

下一則

反共軍登陸 海陸完成18紅色沙灘驗證

延伸閱讀

巴勒斯坦裔大學生美街頭遭槍擊子彈卡脊椎 母證實已癱瘓

巴勒斯坦裔大學生美街頭遭槍擊子彈卡脊椎 母證實已癱瘓
經濟差生意難做 中國餐飲業預期迎關店潮

經濟差生意難做 中國餐飲業預期迎關店潮
「向海致敬」4年 金門海廢未減 65億淨海如打水漂 

「向海致敬」4年 金門海廢未減 65億淨海如打水漂 
河南大學生遊華山失聯 親屬稱見監控異常 恐墜崖700米

河南大學生遊華山失聯 親屬稱見監控異常 恐墜崖700米

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議