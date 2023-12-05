廣州意外探索之旅 金門大學生「不想回家啦」

金門大學生走訪永慶坊體驗廣府文化。(取材自台商優市網)

突如其來的極端天氣，有時讓人始料不及。數月前，颱風「蘇拉」、「海葵」來襲，導致福建、廣東、香港 等地出現破紀錄極端暴雨 ，多段道路停運行駛；三名赴粵參加活動的金門大學生，因故滯留廣州，待天氣好轉期間，開啟在地的探索之旅。

來到廣東，體驗早茶文化，是其中很重要的一環。百年老字號「陶陶居」，是廣州人家喻戶曉的老牌茶樓，不乏馳名點心，如紅米腸、菠蘿包、燒賣、叉燒包、排骨、蘿蔔糕、蝦餃等。台生李定宸對叉燒包情有獨鍾，「平常吃的肉包內餡是鹹的，它在裡面加了叉燒醬，又甜又鹹，那個層次感不錯，非常符合我的胃口」。

台生張瑞保則表示，紅米腸的內餡很香，酥酥脆脆，十分不錯。而另一台生范語宣則讚賞菠蘿包的奶味濃稠，而且料很多；不過她認為，最好吃的還屬蘿蔔糕，「我覺得它滿像我阿嬤弄的那個味道」。

永慶坊匯聚了西關風情、騎樓建築、嶺南曲藝，是較具嶺南文化風味的地方之一。三名金大學生紛紛表示，在之前的參訪活動，夜遊過永慶坊，此次白天重遊，感覺白天夜晚大不同。

范語宣分享，上次來訪更多專注於夜景，這次白天到來，發現這裡也有很多特色建築，跟晚上的氛圍不一樣。「別有一番風味，」李定宸指出，此處保有古建築外觀的同時，內部融合現代風格，是個非常好的反差。張瑞保也認為，白天來這邊，可以看到很多不一樣的東西，「我印象比較深的是，屋頂上的雕塑」。

「不想回去啊。」李定宸笑著說道，「一開始是因為颱風的關係留在這邊，多玩了幾天，現在就很不想回去」。