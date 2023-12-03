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學者喊話 兩岸合作兩大產業 避開高競爭性晶片業

記者林宸誼／台北3日電
學者建議兩岸可以朝著電動車、智慧城市產業合作，並且避開競爭性高的晶片產業。（路透）
學者建議兩岸可以朝著電動車、智慧城市產業合作，並且避開競爭性高的晶片產業。（路透）

台灣內部對立已成為兩岸政治風險，因此學者建議台灣還是要與中國大陸保有產業連結，才能保有安全，並且指出兩岸彼此可以朝著電動車、智慧城市產業合作，而避開競爭性高的晶片產業。

統一證券首席策略專家呂宗達昨（2）日在「2024年國際兩岸政經形勢評估研討會」指出，兩岸現狀就是嚴峻，但台灣的產業若想要趨吉避凶，可以關注大陸電動車，電動車將是大陸全力發展的新製造業。

呂宗達表示，做為世界第二大經濟體，以往A股股王是貴州茅台，「那代表大陸都是酒鬼嗎？從大陸的角度來想多沒面子！」但如果電動車的心臟--電池產業是由大陸掌控，那電池製造商寧德時代若能變成股王，代表未來的產業，可以由電動車取代房地產。

呂宗達提到，因為現在電動車的概念是物聯網、萬物相連，尤其華為手機的作業系統「鴻蒙」，實現萬物相連，車變成只是其中一個載體，將成為未來大陸一個亮眼的名片。

華南金創投董事、資深產業顧問陳子昂指出，大陸是全球最大電動車市場，將成集中化趨勢，大陸電動車產業已經進入淘汰潮，「如今20%的企業握有九成以上的市場」。

陳子昂還提到，兩岸電動車產業優勢互補，大陸的優勢在整車及系統，台灣則是晶片研究，尤其車用晶片強調品質、安全、可持續性，正是台廠強項，且台廠已躋身為特斯拉車廠的Tier 1供應商。陳子昂認為，兩岸產業合作新思維，大陸車廠在研發及IC設計等前期階段可邀台灣相關業者加入供應鏈，尤其新興應用場域與需求可以合作發展，這也是兩岸企業家峰會及台灣各工商團體努力方向。

陳子昂坦言，聚焦車用電子商機，台商欲打入大陸供應鏈，但成效不彰，截至目前，台商尚未打入主要車廠供應鏈，目前僅是Tier 3，不易成為Tier 1，不易合作合資共同發展，尤其寧德時代支持、富士康注資的拜騰汽車在融資失敗後宣告出局，因此台灣還要加油。

電動車 供應鏈 晶片

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