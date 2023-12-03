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朱立倫酸賴清德：「台獨金孫」當選應立刻切斷兩岸貿易

記者屈彥辰／台北3日電
國民黨立委參選人徐巧芯（左二）競選總部成立，國民黨主席朱立倫（左一）、總統參選人侯友宜（左三）、台北市長蔣萬安（左四），一同出席競選活動。（記者林俊良／攝影）
國民黨立委參選人徐巧芯（左二）競選總部成立，國民黨主席朱立倫（左一）、總統參選人侯友宜（左三）、台北市長蔣萬安（左四），一同出席競選活動。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜昨出席台北市立委參選人徐巧芯的競總成立大會，朱立倫致詞時，當場喊話民進黨總統參選人賴清德，請賴出來講只要當選，立刻切斷兩岸貿易關係，終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），這才是務實的台獨工作者、台獨金孫應該要說的，勿再控別人親中賣台。

針對徐巧芯被控賄選，朱立倫說，民進黨連這種爛招都可以想得出來，法務部前部長陳定南如果在世，會跳起來罵那些檢察官胡搞瞎搞，司法不是政黨的工具，更不可以打壓最有正義感的徐巧芯。

朱立倫指出，這次的總統大選是兩岸和平與戰爭的選舉，更是公平與正義的選舉。民進黨總統參選人賴清德前天終於露出真面目，這位台獨金孫反對兩岸交流對話，說這樣叫做親中賣台，更針對兩岸的貿易、貨貿和服貿將來的談判，不但堅決反對，還認為是出賣台灣。

照民進黨這位台獨金孫、台獨工作者的邏輯，就是民進黨很多人的主張，完全切斷兩岸關係，完全撤出大陸的市場，完全要兩岸變成敵對，走向戰爭，這是真正的害台灣。民進黨執政了八年，兩岸的貿易依存度不減反增，且靠ECFA，賺了多少的稅金？

朱立倫喊話賴清德，請賴站出來說只要當選，立刻切斷兩岸的貿易關係，立刻終止ECFA，這才是務實的台獨工作者、台獨金孫應該要說的，不要再指控別人親中賣台，這種爛招，民眾已經看煩了。最可笑的是還要抹紅侯友宜，真是笑話中的笑話，侯友宜是真正最愛台灣，最本土、從基層為台灣人民打拚43年，最優秀的人才。

朱立倫說，連侯友宜要來參選中華民國總統都要抹紅，可見民進黨已經慌了，已經想不出什麼招數了，對付徐巧芯，實在講連抹黑都不是，有點像笑話，大家都覺得在搞笑，所以要堅定信念，讓侯友宜能夠高票當選中華民國總統。

美學者呼籲民進黨主席賴清德凍結台獨黨綱。侯友宜說，他反對一國兩制，反對台獨，一切按照中華民國憲法、兩岸人民關係條例來做，賴清德只會講務實台獨、支持台獨，沒有要按照中華民國憲法來做，這才是讓人民最恐懼害怕的事情。賴清德要講清楚，否則民眾不會安心。

民進黨 賴清德 侯友宜

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