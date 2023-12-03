賴蕭邀習訪台喝珍奶 何妨先凍台獨黨綱

民進黨正副總統參選人賴清德(左)、蕭美琴先後表示想請習近平喝珍奶吃芒果冰，但被國台辦接連回應別再自討沒趣。(本報資料照片)

民進黨 正副總統參選人賴清德 、蕭美琴先後表示想請習近平喝珍奶吃芒果冰，但被國台辦接連回應別再自討沒趣。其實兩人若真想邀習來台灣嘗小吃，倒是可聽聽美國三學者的建言，先凍結台獨黨綱再說。

美中元首在舊金山「拜習會」後，一連串有關緩解台灣問題的舉措逐步推出，當中以美國三名重量級學者葛來儀、白潔曦與柯慶生的聯名文章最直接。文中呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

賴清德自稱是務實的台獨工作者，蕭美琴兩度被大陸名列「台獨頑固份子」清單，中國大陸將兩人定性為「獨上加獨」的雙獨（或稱雙毒）組合。就算兩人當選遵循蔡英文的兩岸政策，但在大陸極端不信任下，賴蕭未來任何一項舉動都會被大陸負面解讀，何況賴在選前多項言論不斷刺激大陸，其黑熊學院院長名列不分區立委第二名更具挑釁意象，稍有風吹草動，類似裴洛西訪台後的解放軍圍島軍演就會頻繁上演。

因此，美國三學者建言應是為緊張的兩岸關係進一步降溫，不讓台灣問題變成另一個美國頭疼的問題，當然也在為台灣的安全而考量。

大陸上海市台辦副主任陽禮華11月中旬在接待香港 青年團體提到台灣選舉指稱，「賴清德上台，可能對加快統一更有利，大陸想統一，找不到機會，你一搞台獨，統一就有機會」。陽禮華不是官方正式發言，但這種思維在大陸高層和民間比比皆是。

所謂「師出有名」，香港就是一個活生生例子，港人在2019年「反送中」鬧得最凶的時候，對港府節節進逼，當年9月林鄭月娥同意撤回修例（逃犯條例）後，抗爭者未見好就收，誤以為在美國暗助下可「乘勝追擊」，最終逼得中共以防止顏色革命、顛覆政府之名全面介入，香港現狀與國家安全，孰輕孰重再明白不過。

當時坊間傳「今日香港、明日台灣」，如今看來似非空穴來風。中共前駐美大使崔天凱日前說了一個大白話：「台灣問題事關國家主權、領土完整和國家統一，對中國人來說是一個生死攸關的問題……沒有後退讓步的餘地」。台灣被定位成中國人生死攸關的問題，台獨工作者還能不清醒？

蕭美琴日前與國際媒體稱：「和大陸交戰不是台灣選項，與大陸溝通才是維護和平的選項」。國台辦稱台獨意謂戰爭，民進黨應斷了「和平台獨」的夢想，更不可有「流血台獨」妄想。溝通確能化解誤會減輕敵意，但民進黨不願承認「九二共識」，民共沒有共同政治基礎，依然無解。

甫過世的季辛吉在1972年上海公報裡創造了對「一個中國」的表述，提供「大兩岸」的中美兩國後來50年的交往；當今的「九二共識」不也是另一個「創造性模糊」，提供「小兩岸」（台灣與大陸）迴避難題、擱置分歧的交流方案。

賴清德希望與大陸有對等、尊嚴的溝通，2015年11月的「馬習會」已是一個範例：雙方各自稱先生，各自付帳，平起平坐；你說你一中原則的九二共識，我說我一中各表的九二共識。

柯文哲沒說「九二共識」但提出「兩岸一家親」、「四個互相」，一樣獲得中共認可而展開交流溝通。美國三學者與台灣部分學者為民進黨提出凍結台獨黨綱這個敲門磚，除可向大陸表達善意，降低台海的兵凶戰危，未來也有可能與大陸溝通接觸，兩岸和平才有確保的可能。