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蔡英文稱陸暫不犯台？侯：不會有不切實際的想法

台灣新聞組／台北1日電
蔡總統接受紐約時報視訊專訪表示，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機。(影片截圖)
蔡總統接受紐約時報視訊專訪表示，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機。(影片截圖)

中國大陸犯台風險有多大？蔡英文總統近日接受紐約時報視訊專訪表示，「目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機」。對此，國民黨總統參選人侯友宜表示，對大陸議題不會有不切實際的想法，面對兩岸議題時，要務實穩健；民眾黨總統參選人柯文哲則表示，台灣需要「緊張但不要太緊張」的關係。

蔡總統接受紐約時報專訪，被詢及在美國總統拜登和中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會會談後，如何評估中國犯台的風險？蔡總統表示，台灣的確面臨愈來愈多軍事恫嚇、灰色地帶活動、網路攻擊和資訊操控，面對這些威脅，台灣人民仍保持冷靜，有評論甚至認為台方可能「過度冷靜」，其實台灣人民相當明瞭當前局勢，台方將持續盡最大努力強化防衛能力和社會韌性。

被問到若民進黨繼續執政，會擔心將引發中國更多軍事侵擾嗎？蔡總統說，她認為中國想要介入台灣的選舉，這已不是祕密，「但我認為他們試圖影響台灣選舉的作為不會成功」；主要因為台灣是民主社會，人民會做出最好的決定，選出新的總統。

「大陸把路堵住了，我們走另外一條路，還能走得更成功。」民進黨總統參選人賴清德昨表示，大陸非得要接受一個中國、九二共識才要談，且每到選舉就要拿台灣農產品開刀，後來也沒有真正禁，這也造成大陸已經不是台灣農產品最大出口國，美國才是，大陸一定要了解台灣民意的走向，不能要台灣接受無理的要求，台灣如果接受九二共識、開放服貿、大量陸生來台就業，就能得到和平嗎？

侯友宜昨受訪表示，他對大陸議題不會有不切實際的想法，蔡總統也說過，兩岸穩定才符合大家利益，在這個前提下，面對兩岸議題時要務實穩健，他提出3D策略，才是最實際作法，印太地區和平穩定在兩岸是重中之重，一定會讓台海安定，台灣安全，世界安心。

柯文哲昨晚說，對於兩岸關係，我們應該站在美國、大陸的角度換位思考，兩岸關係民進黨太緊張、國民黨太不緊張，台灣需要「緊張但不要太緊張」的關係。

民進黨 紐約時報 國民黨

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