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新聞眼／抗中又怕戰爭牌 綠話術自我矛盾

記者 周佑政

總統大選兩岸議題是重中之重，民進黨從總統參選人賴清德到蔡英文總統都刻意凸顯，中共短期內不會武力犯台，但同時，民進黨政府卻將兵役從四個月延長為一年，且明年度國防預算再創新高。民進黨想藉「抗中牌」獲得選舉紅利，又怕「戰爭牌」發酵影響選情，自我矛盾的選舉話術終究會被識破。

這次大選，藍營祭出戰爭與和平的選戰主軸，賴清德日前針對中國國家主席習近平否認2027年或2035年有對台動武的計畫表示，這樣的說法是在「打臉國民黨」，也是選舉謊言。蔡總統接受外媒論壇訪問時也強調，中國正面臨內部難題，目前不太可能入侵台灣。

民進黨試圖淡化兩岸可能發生戰事的可能性，不過民進黨執政期間，強勢將義務役兵役從四個月的軍事訓練，延長為一年役期，此外，明年度中央政府總預算，國防支出整體規模高達6068億元台幣，再創新紀錄。

民進黨執政時，不斷藉由實際的政策作為，傳達民眾兩岸可能發生戰事的可能性，目的也在於激發選民的「抗中意識」；但到了選舉時，卻又憂懼「青年上戰場」耳語發酵，只能透過選舉話術，彌平選民疑慮，無疑是自我矛盾的舉措。

最近國民黨總統參選人侯友宜拋出歡迎陸生來台就讀、就業，民進黨「一如預期」群起圍攻，大扣侯友宜「紅帽」；但別忘記，不久之前，在賴清德「拋磚引玉」下，行政院拍板陸生比照外籍生納入健保。

兩岸外交議題是國家大事，不論藍綠誰執政，最終都需務實面對。民進黨一方面以意識形態抗中，一方面又怕抗中帶來的負面效果影響選情，凸顯一切只為選舉的政治考量。選民眼睛是雪亮的，對政黨、政治人物今昔言行舉止會有所比較，也會做出理性的投票選擇。

民進黨 賴清德 預算

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