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美國3學者：賴應考慮凍結台獨黨綱

台灣新聞組／台北1日電
民進黨總統參選人賴清德。(記者林澔一／攝影)
民進黨總統參選人賴清德。(記者林澔一／攝影)

美國「外交事務」期刊11月30日刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生三名重量級美中關係學者的聯名文章，認為美國應表明反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對大陸武統和台灣追求獨立的政治動作；文中也呼籲民進黨總統參選人賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

文中指出，大陸軍力增加以及陸方對台日益咄咄逼人的姿態，讓台灣海峽的威懾成為前所未有的艱鉅挑戰，美國有責任支持台灣致力於發展防禦性豪豬戰略。就台北方面而言，台灣必須向北京做出可信保證，只要解放軍不攻台，就不會追求獨立或永久分離。台灣也應該避免做出挑釁舉動，例如舉行更改國號公投，或修改領土範圍排除中國大陸。

不管誰當選下任總統，都需讓陸方消除改變現狀的疑慮；然而在賴清德當選的情況下，這種擔保的需求將會增加。賴曾說他是主張台獨的政治工作者，擔任哪個職務都不會改變，讓大陸官員極度不信任。

文中說，如果賴清德勝選，應該考慮重新審視2014年提出的凍結台獨黨綱提案，讓維持現狀的承諾賦予更多分量跟可信度，正如美國絕不能排除兩岸最終和平融合的可能性，台北也不應該採取永久排除這一結果的舉動。為了威懾戰爭，台灣須讓陸方領導人相信仍有可能和平統一。

國民黨副總統參選人趙少康昨表示，台灣不刺激大陸，大陸不輕易對台動武，勿逼大陸解決台灣問題，呼籲賴清德應清楚表明永不台獨；國民黨立院黨團則要求賴清德廢除台獨黨綱；民進黨立院黨團呼籲，勿片面曲解主張。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，從1999年民進黨通過台灣前途決議文，再到2021年蔡總統提出四個堅持，賴清德都是延續民進黨的主張，國民黨沒有必要跟中國同一個鼻孔出氣，恐怕會讓國人有所誤解。

賴清德 民進黨 國民黨

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