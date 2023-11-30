新任台駐美代表俞大㵢 最快12月中旬上任

駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢，將擔任台灣駐美代表。（本報資料照片）

總統府昨發布總統令宣布特任駐歐盟 兼駐比利 時代表俞大㵢接任新任駐美代表一職，據了解，最快12月中旬就會走馬上任。

民進黨 副總統參選人蕭美琴上周請辭駐美代表，造成外交人事大搬風。在蕭美琴返美完成交接手續後，總統府昨正式宣布由俞大㵢接替駐美代表，並由現任外交部政務次長李淳接任駐歐盟兼駐比利時代表。

至於俞大㵢是否會返台述職，尤其他現在轉為政治任命，更為外界好奇，知情人士指出，這要視情況而定，不過過去外交官調任，直接前往派駐地也不無前例，未必一定要返台辦理手續。他並指出，俞大㵢最快12月中旬就會到美國走馬上任。

另外，李淳接任駐歐盟代表，外界質疑我駐歐盟代表經常更換，不利台歐關係發展。對此，外交部發言人劉永健表示，台灣近年跟歐盟和歐洲議會的關係，在各個領域都有長足的發展。

他指出，過去兩年以來，歐洲議會已通過超過20個的友台法案，不但支持台灣國際參與、關切台海情勢，也呼籲歐盟深化與台灣的合作關係，而歐盟與歐洲議會的訪團亦陸續訪問台灣，展開交流也展現支持。

劉永健說，討論的重點不該是駐外代表駐一個地方的時間長短，而是在任上能夠發揮，適才適所；外交部近年來善用同仁跨背景、跨領域的專長與訓練，透過多元化的人事安排來活化外交部的人力，現已展現成效。