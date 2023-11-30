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新任台駐美代表俞大㵢 最快12月中旬上任

記者陳熙文／台北30日電
駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢，將擔任台灣駐美代表。（本報資料照片）
駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢，將擔任台灣駐美代表。（本報資料照片）

總統府昨發布總統令宣布特任駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢接任新任駐美代表一職，據了解，最快12月中旬就會走馬上任。

民進黨副總統參選人蕭美琴上周請辭駐美代表，造成外交人事大搬風。在蕭美琴返美完成交接手續後，總統府昨正式宣布由俞大㵢接替駐美代表，並由現任外交部政務次長李淳接任駐歐盟兼駐比利時代表。

至於俞大㵢是否會返台述職，尤其他現在轉為政治任命，更為外界好奇，知情人士指出，這要視情況而定，不過過去外交官調任，直接前往派駐地也不無前例，未必一定要返台辦理手續。他並指出，俞大㵢最快12月中旬就會到美國走馬上任。

另外，李淳接任駐歐盟代表，外界質疑我駐歐盟代表經常更換，不利台歐關係發展。對此，外交部發言人劉永健表示，台灣近年跟歐盟和歐洲議會的關係，在各個領域都有長足的發展。

他指出，過去兩年以來，歐洲議會已通過超過20個的友台法案，不但支持台灣國際參與、關切台海情勢，也呼籲歐盟深化與台灣的合作關係，而歐盟與歐洲議會的訪團亦陸續訪問台灣，展開交流也展現支持。

劉永健說，討論的重點不該是駐外代表駐一個地方的時間長短，而是在任上能夠發揮，適才適所；外交部近年來善用同仁跨背景、跨領域的專長與訓練，透過多元化的人事安排來活化外交部的人力，現已展現成效。

歐盟 比利 民進黨

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