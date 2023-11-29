我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

黃仁勳：美還要十幾年才能晶片獨立 重申為中開發合規產品

Google警告：最近6個月 中國對台灣網攻「大幅增加」

編譯黃淑玲／綜合外電
Google發現，近半年中國對台灣的網路攻擊大量增加。（路透）
Google發現，近半年中國對台灣的網路攻擊大量增加。（路透）

彭博資訊報導，Google的網路安全專家說，中國正在對台灣發動更多的網路攻擊。

Google威脅分析部門資深工程經理Kate Morgan說，Google觀察到，大約最近六個月以來，中國對台灣的網攻「大幅增加」。Google的威脅分析部門主要在監測由政府贊助的駭客活動。

Morgan警告，中國的駭客運用難以追蹤的方法，例如侵入小家庭或是辦公的網路路由器，變更這些裝置的用途後，發動攻擊，來掩藏攻擊的真實來源。

她表示，「中國從事駭客活動的團體，試圖侵入科技公司，或是進入雲端客戶的數目非常龐大。我沒有明確的數字，但光是由我們追蹤出自中國的團體，就有可能超過100個」。Morgan說，這些駭客「什麼都追」，想攻擊的台灣島內產業包括國防產業、政府和營企業。

彭博指出，Google的發現，正好對應到對於台灣處境日益增加的擔憂。美國做為台灣最主要的國防支援者，近年與中國的關係一直惡化，原因除了台灣問題，還有中國的人權，晶片、量子運算、人工智慧等先進科技競賽等等。

美國官員認為中國愈來愈挑釁，雖然華府沒有正式承認台灣，但誓言協助台灣自我防衛，抵禦中國。台灣總統蔡英文29日在紐約時報舉辦的一場峰會上，以預錄訪問影片表示，中國此刻因內部難題不知所措，或許不是考慮對台發動大規模入侵的時機。

蔡英文說，台灣確實面臨加劇的軍事、脅迫、灰色地帶衝突行動、網路攻擊及資訊操縱。但台灣人民清楚這些情況，而「我們繼續竭盡所能，強化我們的防衛能力及社會韌性」。

Google的網路安全專家Morgan另外提到，北韓和伊朗也繼續進行重大的駭客威脅；而自從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，俄國的網路活動一直聚焦在烏克蘭。Morgan是Google 29日宣布在西班牙馬拉加設立新的網路安全中心時，講述目前的全球網路安全風險。

Google 駭客 烏克蘭

上一則

誰能媲美台灣國民甜點？饕客點「2項古早味」：必買

延伸閱讀

亞馬遜發表新的雲端AI晶片 速度快四倍 與微軟競爭加劇

亞馬遜發表新的雲端AI晶片 速度快四倍 與微軟競爭加劇
你也是嗎？Google Drive雲端資料消失 驚回「最初狀態」

你也是嗎？Google Drive雲端資料消失 驚回「最初狀態」
你的Google帳戶多年沒碰過？12月1日起可能被消失

你的Google帳戶多年沒碰過？12月1日起可能被消失
中小學淪駭客勒索肥羊 聯邦加強校園資安

中小學淪駭客勒索肥羊 聯邦加強校園資安

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元