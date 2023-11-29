Google警告：最近6個月 中國對台灣網攻「大幅增加」

Google發現，近半年中國對台灣的網路攻擊大量增加。（路透）

彭博資訊報導，Google 的網路安全專家說，中國正在對台灣發動更多的網路攻擊。

Google威脅分析部門資深工程經理Kate Morgan說，Google觀察到，大約最近六個月以來，中國對台灣的網攻「大幅增加」。Google的威脅分析部門主要在監測由政府贊助的駭客 活動。

Morgan警告，中國的駭客運用難以追蹤的方法，例如侵入小家庭或是辦公的網路路由器，變更這些裝置的用途後，發動攻擊，來掩藏攻擊的真實來源。

她表示，「中國從事駭客活動的團體，試圖侵入科技公司，或是進入雲端客戶的數目非常龐大。我沒有明確的數字，但光是由我們追蹤出自中國的團體，就有可能超過100個」。Morgan說，這些駭客「什麼都追」，想攻擊的台灣島內產業包括國防產業、政府和營企業。

彭博指出，Google的發現，正好對應到對於台灣處境日益增加的擔憂。美國做為台灣最主要的國防支援者，近年與中國的關係一直惡化，原因除了台灣問題，還有中國的人權，晶片、量子運算、人工智慧等先進科技競賽等等。

美國官員認為中國愈來愈挑釁，雖然華府沒有正式承認台灣，但誓言協助台灣自我防衛，抵禦中國。台灣總統蔡英文29日在紐約時報舉辦的一場峰會上，以預錄訪問影片表示，中國此刻因內部難題不知所措，或許不是考慮對台發動大規模入侵的時機。

蔡英文說，台灣確實面臨加劇的軍事、脅迫、灰色地帶衝突行動、網路攻擊及資訊操縱。但台灣人民清楚這些情況，而「我們繼續竭盡所能，強化我們的防衛能力及社會韌性」。

Google的網路安全專家Morgan另外提到，北韓和伊朗也繼續進行重大的駭客威脅；而自從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭 之後，俄國的網路活動一直聚焦在烏克蘭。Morgan是Google 29日宣布在西班牙馬拉加設立新的網路安全中心時，講述目前的全球網路安全風險。