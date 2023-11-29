總統府發布新人事 台駐美代表俞大㵢接任、李淳駐歐盟

總統府宣布，俞大㵢出任駐美代表。（記者曾原信／攝影）

總統府28日發布駐美代表蕭美琴請辭獲准，29日總統府發言人林聿禪表示，蔡英文 總統已正式任命駐歐盟 兼駐比利 時大使俞大㵢擔任台灣駐美國代表，另由外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時大使。

林聿禪表示，美國為台灣最重要的國際盟友，雙方關係緊密廣泛友好，近年在各領域間更有多項重要合作進行中。蔡英文希望借重俞跨區域的豐富外交經驗，協助推動台美關係在既有的堅實基礎上持續深化，並且無縫接軌承續各項台美間重要合作事項。

林聿禪表示，俞大㵢資歷豐富且完整，為優秀的職業外交人才，外交生涯歷任外交部常務次長、拉丁美洲及加勒比海司長，並曾派駐巴拉圭、瑞士日內瓦、薩爾瓦多及美國紐約。俞大㵢任職外交部常務次長及拉美司長期間，積極推動台灣、美國、拉美地區三邊交流，實質拓展及累積與美洲地區英語及西語國家的交往與人脈，相信透過俞大㵢參與國際事務的豐富經驗與能力，能夠襄助總統推動台美各項重要工作，讓雙方關係更加穩固堅實。

駐歐盟兼駐比利時代表則將由外交部政務次長李淳出任。林聿禪指出，李淳為專業國際經貿學者，擔任外交部政次期間，負責督導北美、歐洲及經貿外交業務。鑑於近年台灣與歐盟、歐洲議會及歐洲地區國家關係迅速升溫，外交成果有目共睹，總統期盼借重李淳在國際經貿領域的專業及外交部政務次長歷練，可持續深化與歐洲友好國家的合作及互動，全面提升台歐關係。