趙少康提醒挺柯年輕人：北市都弄不好 國家能弄好？

國民黨副總統參選人趙少康接受廣播專訪。(記者邱德祥／攝影)

國民黨 副總統參選人趙少康 今早接受廣播專訪，他向支持民眾黨總統參選人柯文哲 的年輕人喊話，如果支持柯推內閣制，可以支持他和國民黨總統參選人侯友宜，並直言民眾黨要當選不容易，柯在台北市長任內無偉大政績，台北市都弄不好，國家能弄好嗎？

趙少康首先強調，人心思變，他不管在台北、新北、桃園、台南，每個人都握著他的手，眼睛看著他，就覺得民眾真的是期待很高，悶了8年，民進黨把台灣搞成這樣，希望政黨輪替。之前機會不大，藍白不合讓很多人失望，藍白合談來談去，大家都以為會成功，結果讓很多人失望，落入谷底。但怎麼突然冒出趙少康，且是侯康配，好像是武俠小說絕處逢生，大家突然從失望變成有希望，這是滿有張力的，本來在國外不願回台投票的都願意回台。

趙少康對於身兼中廣董事長一事，再次強調法律沒有規定要請假，他已經請假，他做的已超越法律，都依照法律行政。他也提到，難怪有人批民進黨總統參選人賴清德是酷吏，大權在握就這樣，民進黨說要對付他，「你好大，我好怕」，那麼大一個民進黨政府對付他，他手無寸鐵，真的怕，民不與官鬥。

關於柯文哲說被國民黨設局，有人開價2億美元要他當副手。趙少康說，誰拿得出2億美元，侯友宜、國民黨主席朱立倫拿不出來．他不知道是誰，且柯文哲自己應該講，怎麼叫大家猜？他不相信侯友宜做這事情，國民黨也不可能，他質疑到底是誰設誰的局？既然分手、沒有合，君子絕交不出惡言，以後還有很多地方可以合作，沒有合作也可以「和」，民眾黨也可以推薦內閣成員，民眾黨委員還是可以合作，不代表侯柯沒合作，其他都不能合作，不過柯文哲經常講完就算了，柯有這特權。

趙少康說，「內閣制啊，柯文哲不是一直要提內閣制？」台灣為了總統，連兩顆子彈都會出現，當總統贏者全拿，有6000個位子可以分，蔡英文745天不接受記者訪問。美國是全世界唯一總統制成功的國家，不過也開始有些狀況，歐洲、日本、新加坡等的內閣制還是比較穩定，大家來推動憲改，推動內閣制。他跟侯友宜談過，侯也很同意，改變國家政治體制是很大的貢獻，個人恩怨是小枝節。

趙少康表示，年輕朋友如果支持柯文哲的內閣制就支持我們，民眾黨要當選不容易，要政黨輪替看起來只有侯康有機會，大家集中力量，為何不合作，目標不是下架民進黨？國民黨很多年輕世代很優秀，很多年輕市議員都很優秀，國民黨沒有不栽培年輕人，將來一定會提供各種機會讓年輕人出頭，讓年輕人無後顧之憂，給一個公平競爭環境是最重要的。

趙少康提到，他問年輕人為何支持柯文哲，年輕人回因為柯好笑，好笑就可以當總統嗎？柯文哲連任台北市長差點落選，市長當8年看不出偉大政績，大巨蛋拖了8年，浪費多少民脂民膏，且贏對手丁守中是因為邊開票邊投票，尤其民進黨支持者看到姚文智沒機會就轉到柯。侯友宜是大贏對手林佳龍44萬票，新北建設不可同日而語，柯文哲沒有政績，連台北市都弄不好，國家能弄好嗎？