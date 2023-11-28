侯友宜：若當選 將重啟ECFA協商 盼4年內加入CPTPP

九大工商團體昨邀國民黨總統參選人侯友宜（左）說明經濟政策，侯友宜與工總理事長苗豐強（右）相談甚歡。(記者胡經周／攝影)

總統大選開打，候選人端出什麼經濟牛肉受關注。國民黨總統參選人侯友宜 昨接受工總等九大工商團體邀請說明兩岸關係、能源政策在內的經濟政策，宣示重啟兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協商、核電廠延役、成立特偵組，並希望在四年內加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

九大工商團體舉行「2023台灣經濟發展論壇│與國家未來領導人對談」，由侯友宜打頭陣，柯文哲、賴清德 將接力登場。工總理事長苗豐強表示，總統是國家施政主導者，其理念將主宰未來政府施政走向，攸關台灣人民生活與國家前景，此次對談是要搭建工商界與各組總統候選人溝通平台。

侯友宜說，民進黨已經把兩岸帶到瀕臨戰爭的邊緣，兩岸要回到馬政府時期的信任度沒那麼簡單，但仍要透過對話、民間交流讓對方信任，「我是反對台獨的，現在三組候選人只有我喊最大聲」。

侯友宜也表示，假如他當選，會在兩岸立即釋放清楚訊息，在兩岸對等尊嚴下重啟對話交流，包括事務性交流，「馬上立即實施」。侯友宜強調特別是觀光 政策上，「不希望來的是戰機，希望來的是客機；不希望來的是危機，希望是商機」，他表示會立刻開放大陸遊客，並歡迎大陸境外生來台就讀，且有機會讓他們慢慢來台就業。

能源政策部分，侯友宜表示，再生能源發電進度落後，2025非核家園一定做不到，屆時一定會出現全台大停電。面對迫在眉睫的能源問題，考量到國安，天然氣發電占比要降到45%以下，缺口則用核電替代。

侯友宜強調，四年任期內，核一、核二、核三在檢修安全無虞並經過專家認定後可延役，核四在專家評估完沒問題可重啟；再生能源仍會積極發展，讓企業有充足綠電降低碳排，目標2035年乾淨能源過半，2040年不再使用燃煤發電，2050年排碳能源歸零。

在區域經濟整合上，侯友宜宣示在任期的頭兩年要讓大家都同意加入CPTPP，後兩年則希望完成談判、入會成功。

工商團體對侯友宜的表現給出好評。苗豐強說，侯的表現誠懇、有信心，比預期好；三三會理事長林伯豐表示，侯在兩岸關係、台灣經濟發展與能源等問題方面能這麼誠實、透徹回答，相當不錯，這樣的候選人是台灣的希望。