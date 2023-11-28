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新聞評論／「不管陸委會」 交長對兩岸管制忍無可忍

聯合報社論

交通部月初宣布明年3月解除台灣民眾赴大陸旅遊的禁團令，但陸委會卻說那只是規畫方向，政府並未確定一定開放；再隔幾日，陸委會又說赴陸團客每日限額2000人，此言一出，立即引發業者反彈，質疑政府兩面手法。交通部長王國材在立法院答詢此事時，脫口說出「我不管陸委會怎麼樣」，以2000人為原則，但可酌予調整，不會讓旅行社「解團」的事發生。

陸委會的功能在調處兩岸事務，如今卻以「太上主管」自居，任意對交通部下指導棋，一派蠻橫。王國材脫口說出「不管陸委會怎麼樣」，顯示其忍無可忍，以陸委會殭屍般的一味否拒，如果各部會的兩岸事務都要聽命於它，整個政府還要不要做事？人民的問題還要不要解決？王國材的一句話，除暴露政府決策混亂、部會矛盾的事實，也反映蔡政府抗中情緒壓過政策理性，而台灣在兩岸議題上還有主導權嗎？

疫後解封，各國力拚觀光恢復疫前水準，唯獨兩岸團客旅遊禁令不動如山，業者生計大受影響。交通部8月即計畫開放兩岸團客，陸委會卻擅自加上每日限額，並稱要等陸方回應；唯陸方對此並無回應，業者期待也落空。11月交通部終於宣布赴陸團遊明年解禁，業者紛紛推出行程，不料陸委會假藉國安高層虎威，說未必開放；繼而橫加限額，讓業者無所適從。

荒謬的是，陸委會以上級指導員之姿干預交通部規畫，但面對業者反彈，卻推說國人都跑到國外旅遊，交通部有壓力，所以才會有限額。問題是，國人赴日旅遊多於赴陸，為何只對赴陸設限？國人去日本與日客來台相差五倍，國人去南韓和韓客訪台也相差兩倍，何以獨獨要求陸方對等互惠？王國材原本還為陸委會緩頰，要業者開始攬團，並說如果出團踴躍，會與陸委會討論調整。但陸委會的態度，讓業者擔心屆時無法出團，解團問題難收拾；王國材按捺不住，終於說出「我不管陸委會怎麼樣！」

然而，陸委會主委邱太三早就說，這是國安高層的綜合考量。因此，儘管王國材「不管陸委會」，陸委會仍稱既定政策不會變，甚至高調地說，這不是陸、交兩個部會的事，「而是更高層級決策，各部會都參與」。陸委會要交通部眼睛放亮，王國材可以不管陸委會，但他敢「不管國安高層」嗎？

依陸委會組織與職掌，交通部首長也是陸委會委員，陸委會每月召開委員會議，討論事項包括跨部會大陸工作之協調與聯繫，部會間還可進行工作協調。而今，蔡政府把團客開放提到國安層次，結果出現政策混亂、部會相互打臉，凸顯蔡政府決策體系之脆弱，部會本位主義濃厚，協調機制形同虛設。陸委會挾國安高層以令交通部，不過是這個紊亂體制下的冰山一角罷了。

兩岸禁團令遲不解除，不顧業者生計與人民旅行自由。現在為了選票壓力，才開個小門應付，蔡政府的意識形態治國完全輾壓政策理性。在兩岸關係上，蔡政府除了叫罵挑釁，已失去了政策主導權，陸委會盼藉雙向解除禁團令營造融冰氣氛，但未獲陸方正面回應，豈是偶然？

面對兩岸政策困境，邱太三聲稱，「明年如果民進黨又贏了，你認為老共會開放嗎？我看我們也沒那麼樂觀。」蔡政府升高兩岸對立，賴清德卻說要進行兩岸對話交流、要與習近平吃飯喝珍奶，還說他當總統戰爭風險最低，這不是鬼打牆嗎？也許可以套用邱太三的話：賴清德當總統，你認為兩岸會和平嗎？我看我們沒那麼樂觀。

賴清德 觀光 習近平

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