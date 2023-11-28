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收賄淪為共諜洩密 10現役、退役軍人被起訴

記者蔣永佑、王宏舜／台北28日電
台灣高等法院裁定謝孟書等5人繼續羈押。(本報資料照片)
台灣高等法院裁定謝孟書等5人繼續羈押。(本報資料照片)

謝秉成等3名退役軍人涉嫌發展共諜組織，吸收航空特戰指揮部601旅中校謝孟書等6個部隊官士兵共7人，交付職務上國防秘密並收賄，其中陸姓、吳姓士兵還拍下「我願意投降解放軍」的影片交付中共。高檢署昨依違反國安法、貪汙治罪條例、國家機密保護法及陸海空軍刑法等罪起訴10人，並求處重刑。台灣高等法院裁定謝孟書等5人繼續羈押。

全案為軍方及國安單位收到謝孟書、謝秉成兩人間有不當金錢往來檢舉，實行反情報調查後交檢調偵辦。在該共諜組織策動下，陸軍共有航特部、花防部、金防部、成功嶺104新訓旅、化學兵學校及南部某後備旅，共6個部隊遭滲透；其中又以號稱陸軍最強戰力、職司首都戍衛的航特部601旅最受關注。

檢方調查，謝秉成退伍後前往大陸經商期間遭吸收，返台後與陳姓退役軍人和今年剛從陸軍化學兵學校少校退伍的蕭姓男子，共同利用軍中人脈發展共諜組織，分頭吸收謝孟書、何姓少校及康姓、洪姓上尉，外洩職務上接觸的軍方機密及文書以換取工作費收賄。謝孟書則疑似將漢光39號演習任務提示等資料外流，對該旅中樞戍衛任務部署危害甚大。

陸姓、吳姓兩名基層士兵在金錢誘惑下，接受謝秉成要求，拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片；另劉姓士兵明知不得刺探或收集軍事機密，仍竊取保密櫃內軍事機密文件。

檢察官斥責謝等人均為退役或現役軍人，領國家俸祿，長期受國家栽培、委以重任，應知對國家忠誠是軍人最基本義務，卻違背忠誠義務、保密規定和守土衛國職責，因個人利益出賣國家人民，令人痛心。

陸、吳兩人自願拍攝投降解放軍影片，嚴重違反軍人忠誠義務，身為現役軍人向中共效忠，惡性重大，10人均起訴，一律向法院建請從重量刑。

解放軍 中共

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