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冷眼集／從赴陸團到陸生納健保 蔡政府政治凌駕一切

記者 周湘芸
選舉到了，民進黨政府才赫然發現陸生也有健康權與人權。(本報資料照片)
選舉到了，民進黨政府才赫然發現陸生也有健康權與人權。(本報資料照片)

邊境開放1年，以往占觀光市場大宗的兩岸交流卻遲未恢復，業者好不容易迎來一絲曙光，即便開放時間點硬是被拉至選舉結束，業者仍感恩「遲到總比不到好」，不料，蔡政府仍不敵「面子壓力」，又強制附上限額條件，也讓觀光業對政府的信任一夕瓦解。

今年邊境開放以來，觀光逆差不斷擴大，尤其台人最愛去的日本逆差更高達5倍，相差兩百多萬人次，卻從未見政府以對等原則限縮民眾赴日，若兩百多萬人次的逆差都不需要對等，面對大陸市場為何硬生生要提出2000人次限制？

站在交通部與觀光署的立場，當然會希望陸客團與禁團令全面解禁，交長王國材先前就曾表示，站在交通部的立場，「我還滿歡迎大陸人的」。講白了，交通部要的是裡子，但蔡政府又因政治考量，想要以此做為對岸重回小兩會協商的籌碼，加上因陸方遲未開放陸客來台，在面子掛不下下，也非得給赴陸組團令穿上小鞋，在面子、裡子的持續拉扯下，兩岸觀光開放政策峰迴路轉、歹戲拖棚。

蔡政府這種凡事政治凌駕一切也可以從陸生納保一事印證，開放陸生來台多年，納保聲浪從沒斷過，但民進黨不論是在野或是執政，都是反對。直到要選舉了，民進黨政府才赫然發現陸生也有健康權與人權，但這遲來的納保不是正義，而是算計。

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