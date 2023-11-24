我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

陸生納健保 明年2月上路 預估2000人受惠

台灣新聞組／台北24日電
行政院23日宣布，陸生納健保於明年2月實施。(本報資料照片)
行政院23日宣布，陸生納健保於明年2月實施。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德日前提出陸生納健保政策。行政院昨宣布，陸生納健保於明年2月實施。衛福部指出，受惠陸生約2000人，最晚今天就會公告。

行政院發言人林子倫昨轉述，行政院長陳建仁表示，陸生來台，不論從健康權、防疫立場而言，納入健保使用醫療資源均有幫助。政府研擬，註冊且學籍滿6個月以上陸生，應比照外籍生、僑生納保。

衛福部長薛瑞元說，陸生納健保政策分為二階段，第一階以施行細則處理，明年2月先實施，但陸生納保前須有6個月等待期，身份認定是否溯及既往待進一步討論；第二階段是修訂健保法，取消6個月等待期，所有納保對象都能受惠。

陸委會強調，陸生納保的支出約是所繳保費的7成，對健保財務將有所挹注。不過即使是「賺錢」，政府也不打算納入研修生。

陸委會副主委梁文傑說，陸生與外籍生都屬年輕族群，健保需求與醫療支出較少，以本學期2127名陸生為例，實際所繳保費皆高於醫療支出，無須擔心造成健保負擔。

陳建仁指出，考量各部會相關準備與宣傳作業期期程，公告實施日期訂為明年2月1日，在此之前，請教育部、陸委會、內政部及衛福部，充分做好對陸生的溝通，以及行政作業的整備，使政策如期如職實施，讓陸生在台求學期間，可以得到健保醫療照顧與保障。

衛福部社會保險司長劉玉娟指出，2022年約有3000餘名陸生，2023年有2100多人，目前評估不會影響健保財務，收到的健保費用會全民共享。

梁文傑感謝蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長陳建仁迅速做出明快決定。他說，我方在政策上，非常歡迎陸生來台就讀，可惜2020年4月後，大陸因疫情為由中斷，現在兩邊都已開放，對岸仍不願讓陸生來台就讀，台方希望盡量釋出善意，盼陸生納保政策上路後，能累積雙方善意。

健保 保費 賴清德

上一則

有人「窮到免繳稅」 台減稅紅包207億被指無感

下一則

每日限額2000人 交長：不管陸委會 團客赴陸不解團

延伸閱讀

新聞評論／王美花很敢講 被重擊的陳建仁沒角色

新聞評論／王美花很敢講 被重擊的陳建仁沒角色
醫護下周上街 蔡英文喊提升待遇

醫護下周上街 蔡英文喊提升待遇
馬英九：閣員打臉陳建仁核電言論 是蔡英文下令的嗎？

馬英九：閣員打臉陳建仁核電言論 是蔡英文下令的嗎？
核電是綠電？ 陳建仁改口：非核家園政策從未改變

核電是綠電？ 陳建仁改口：非核家園政策從未改變

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單