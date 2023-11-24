陸生納健保 明年2月上路 預估2000人受惠

行政院23日宣布，陸生納健保於明年2月實施。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德 日前提出陸生納健保 政策。行政院昨宣布，陸生納健保於明年2月實施。衛福部指出，受惠陸生約2000人，最晚今天就會公告。

行政院發言人林子倫昨轉述，行政院長陳建仁表示，陸生來台，不論從健康權、防疫立場而言，納入健保使用醫療資源均有幫助。政府研擬，註冊且學籍滿6個月以上陸生，應比照外籍生、僑生納保。

衛福部長薛瑞元說，陸生納健保政策分為二階段，第一階以施行細則處理，明年2月先實施，但陸生納保前須有6個月等待期，身份認定是否溯及既往待進一步討論；第二階段是修訂健保法，取消6個月等待期，所有納保對象都能受惠。

陸委會強調，陸生納保的支出約是所繳保費 的7成，對健保財務將有所挹注。不過即使是「賺錢」，政府也不打算納入研修生。

陸委會副主委梁文傑說，陸生與外籍生都屬年輕族群，健保需求與醫療支出較少，以本學期2127名陸生為例，實際所繳保費皆高於醫療支出，無須擔心造成健保負擔。

陳建仁指出，考量各部會相關準備與宣傳作業期期程，公告實施日期訂為明年2月1日，在此之前，請教育部、陸委會、內政部及衛福部，充分做好對陸生的溝通，以及行政作業的整備，使政策如期如職實施，讓陸生在台求學期間，可以得到健保醫療照顧與保障。

衛福部社會保險司長劉玉娟指出，2022年約有3000餘名陸生，2023年有2100多人，目前評估不會影響健保財務，收到的健保費用會全民共享。

梁文傑感謝蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長陳建仁迅速做出明快決定。他說，我方在政策上，非常歡迎陸生來台就讀，可惜2020年4月後，大陸因疫情為由中斷，現在兩邊都已開放，對岸仍不願讓陸生來台就讀，台方希望盡量釋出善意，盼陸生納保政策上路後，能累積雙方善意。