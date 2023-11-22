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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

富士康遭查稅判決揭曉？ 武漢輕罰2萬人民幣

記者林宸誼／武漢22日電
大陸10月對鴻海集團在大陸的富士康旗下多地企業，同步展開稅務稽查與用地調查，國家稅務總局武漢市稅務局以富士康編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法，開罰人民幣2萬元。（路透）
大陸10月對鴻海集團在大陸的富士康旗下多地企業，同步展開稅務稽查與用地調查，國家稅務總局武漢市稅務局以富士康編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法，開罰人民幣2萬元。（路透）

中國大陸上月對鴻海集團在大陸的富士康旗下多地企業，同步展開稅務稽查與用地調查結果出爐？根據陸媒報導，大陸國家稅務總局武漢市稅務局以富士康編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法，開罰人民幣2萬元（約2800美元）。

和訊網報導，武漢富聯科技因編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法等，被國家稅務總局武漢市稅務局第二稽查局擬罰款人民幣2萬元。

處罰事由顯示，當事人將部分非直接從事研發人員費用，列入研發人員人工費用，進行加計扣除。其中，2021年度涉及8人費用人民幣88萬元，2022年度涉及15人費用人民幣105萬元。根據規定，當事人企業所得稅超範圍加計扣除的研發費，應調增為應納稅所得額。

股權全景穿透圖顯示，武漢富聯科技由鄭州富聯精密電子全資持股，鄭州富聯精密電子為工業富聯全資子公司。

環球時報上月22日披露，大陸稅務部門對對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查；自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

當時，富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘競選辦公室表示，交由鴻海集團方面回應；鴻海集團10月22日下午發布重大訊息指出，「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理。」

鴻海 武漢 鄭州

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