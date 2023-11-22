我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

陸批賴炒作不攻台 洗白「戰爭製造者」形象

記者陳政錄／北京22日電
中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德對中美元首會晤斷章取義。(記者陳政錄／攝影)
中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德對中美元首會晤斷章取義。(記者陳政錄／攝影)

拜習會後，美國官員轉述稱，中國大陸國家主席習近平否認有在2027年出兵攻台的計畫，民進黨總統參選人賴清德解讀稱，這是打臉國民黨操弄的戰爭謊言。對此，大陸國台辦發言人陳斌華21日發表回應表示，賴清德等人是斷章取義，炒作媒體所謂大陸未來數年「沒有攻台計畫」的報導，企圖淡化、否定「台獨」分裂活動的危害性和危險性，洗白其「戰爭製造者」形象。

中美元首會晤日前在美國舊金山舉行，會上習近平多次強調「統一」，要求美國總總拜登「停止武裝台灣」，但也有美官員轉述，習近平否認大陸有在未來數年內攻台的計畫。

對此，賴清德日前在雲林出席一場活動時，針對拜習會的台海問題做出兩大結論：一是美國有決心維護台灣和平的主張，另一個就是打臉國民黨的散播謠言，說票投民進黨，青年就要上戰場，被證明是在「講白賊」（說謊之意）。

針對賴清德等人的論述，大陸國台辦21日以發言人陳斌華「答記者問」形式做出回應。

陳斌華首先表示，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。 在中美元首舊金山會晤中，習近平詳細闡明了中方的原則立場。中方要求美方恪守「一個中國原則」，反對「台灣獨立」，停止武裝台灣，「停止干涉中國內政，支持中國的和平統一」。

陳斌華接著說，賴清德等島內（指台灣）一些人斷章取義，炒作媒體所謂大陸未來數年「沒有攻台計畫」的報導，企圖淡化、否定「台獨」分裂活動的危害性和危險性，洗白其「台獨工作者」就是「 麻煩製造者」、「戰爭製造者」的形象，為繼續謀「獨」挑釁製造藉口，企圖混淆視聽，騙取選票。

陳斌華最後喊話，希望廣大台灣同胞認清「台獨」與台海和平水火不容，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

賴清德 習近平 舊金山

上一則

富士康遭查稅判決揭曉？ 武漢輕罰2萬人民幣

下一則

期待藍白合作 侯友宜副手還沒定

延伸閱讀

外界關注藍白合 游錫堃：民進黨會勝選但將面臨苦戰

外界關注藍白合 游錫堃：民進黨會勝選但將面臨苦戰
選到底？柯文哲曝總統辯論要問賴清德這兩題

選到底？柯文哲曝總統辯論要問賴清德這兩題
「走對的路 選對的人」賴清德首支電視廣告曝光

「走對的路 選對的人」賴清德首支電視廣告曝光
以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰

以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職