陸批賴炒作不攻台 洗白「戰爭製造者」形象

中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，賴清德對中美元首會晤斷章取義。(記者陳政錄／攝影)

拜習會後，美國官員轉述稱，中國大陸國家主席習近平 否認有在2027年出兵攻台的計畫，民進黨總統參選人賴清德 解讀稱，這是打臉國民黨操弄的戰爭謊言。對此，大陸國台辦發言人陳斌華21日發表回應表示，賴清德等人是斷章取義，炒作媒體所謂大陸未來數年「沒有攻台計畫」的報導，企圖淡化、否定「台獨」分裂活動的危害性和危險性，洗白其「戰爭製造者」形象。

中美元首會晤日前在美國舊金山 舉行，會上習近平多次強調「統一」，要求美國總總拜登「停止武裝台灣」，但也有美官員轉述，習近平否認大陸有在未來數年內攻台的計畫。

對此，賴清德日前在雲林出席一場活動時，針對拜習會的台海問題做出兩大結論：一是美國有決心維護台灣和平的主張，另一個就是打臉國民黨的散播謠言，說票投民進黨，青年就要上戰場，被證明是在「講白賊」（說謊之意）。

針對賴清德等人的論述，大陸國台辦21日以發言人陳斌華「答記者問」形式做出回應。

陳斌華首先表示，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。 在中美元首舊金山會晤中，習近平詳細闡明了中方的原則立場。中方要求美方恪守「一個中國原則」，反對「台灣獨立」，停止武裝台灣，「停止干涉中國內政，支持中國的和平統一」。

陳斌華接著說，賴清德等島內（指台灣）一些人斷章取義，炒作媒體所謂大陸未來數年「沒有攻台計畫」的報導，企圖淡化、否定「台獨」分裂活動的危害性和危險性，洗白其「台獨工作者」就是「 麻煩製造者」、「戰爭製造者」的形象，為繼續謀「獨」挑釁製造藉口，企圖混淆視聽，騙取選票。

陳斌華最後喊話，希望廣大台灣同胞認清「台獨」與台海和平水火不容，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。