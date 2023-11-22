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2024大選賴蕭登記搶頭香 「不走回一中老路」

記者丘采薇、程遠述／台北22日電
民進黨總統參選人賴清德（前左）及副手搭檔蕭美琴（右）21日至中選會登記參選，兩人都別上「貓狗胸章」，與支持者在場外大喊「凍蒜」。(記者余承翰／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（前左）及副手搭檔蕭美琴（右）21日至中選會登記參選，兩人都別上「貓狗胸章」，與支持者在場外大喊「凍蒜」。(記者余承翰／攝影)

民進黨總統參選人賴清德及副手搭檔蕭美琴，昨天成為2024年大選第一組登記參選正副總統的組合。在支持者加油聲中，賴蕭兩人走入中選會完成參選登記；賴清德競選總幹事潘孟安喊「一馬當先、一定當選」，賴清德強調「我們意志堅定，充滿信心」。

中選會外昨天上午聚集數百名「賴蕭配」支持者，大喊「選對的人，走對的路」；日前被推薦，但未列入民進黨不分區立委提名名單的藥師公會全聯會理事長黃金舜、衛福部前部長陳時中及醫師公會全聯會理事長周慶明都現身力挺，盼破除「醫藥界失望」傳言。

蔡英文總統昨晚在臉書表示，賴蕭配是台灣最好的選擇；全世界都在關注台灣的選舉，關注台灣人民的選擇、台灣的下一步，「我們沒有走錯路的空間。」

賴清德強調，他和蕭美琴已經正式登記參選中華民國第16任總統副總統，「敬請全國父老鄉親鼎力支持，讓我們再次團結在一起，推動國家在正確的路上繼續前進。」他表示，和蕭美琴搭配參選有三層特別意義，包括兩人都具有國家使命感、代表了「信賴台灣」的國家方向，也代表了負責任、穩健執政的態度。

賴清德說，這場選舉，全世界都在看，台灣人民要在信賴台灣、民主的道路上繼續前進？或倚賴中國，走一中原則的老路，走入中國懷抱中？「我們兩人會竭盡所能，讓台灣持續在穩健的路上走入國際，迎向未來，不走回一中老路。」

蕭美琴登記後未發表談話。不過，在登記過程中，媒體問會不會緊張，她說「會緊張，壓力很大」。被問到時差還好嗎？她則搖頭，強調還在調整中，「從APEC（亞太經濟合作會議）忙完到現在，只睡了5小時。有黑眼圈」。

美國時代雜誌昨也刊登賴清德的人物特寫。在兩岸議題上，賴表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同「統一的幻想（fiction of reunification）」。

時代雜誌以「台灣總統領先者面臨對中關係的平衡」為標題，報導中，賴清德敘述成長背景，包括小時候曾遇過颱風將住家屋頂吹掉的經驗，並表示貧困的生活環境是父親留給他最大的資產，讓他更努力、更積極從事各項工作，並賦予他堅定突破困境的決心。

該雜誌以「賴清德具有醫生在床邊的態度，仔細傾聽，用柔和的眼神和令人放鬆的幽默來舒緩情緒」，形容賴的性格及處事方式。內容還提到，上個月，賴成為參與同志遊行的台灣最高層級政府官員。

賴清德 民進黨 中華民國

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