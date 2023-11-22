黑白集／無戰爭威脅？ 信賴習近平 何必買地雷

賴清德重申他當總統的戰爭風險最低。(記者黃仲裕／攝影)

美中元首舊金山會晤，習近平 向拜登 抱怨美國醜化中國，不爽美媒報導中國將在2027或2035年對台動武，否認有動武計畫。外媒多半持保留態度，唯有賴清德 奉為圭臬，指控國民黨「票投民進黨，青年上戰場」是「講白賊」（說謊話之意），重申他當總統的戰爭風險最低。

賴清德利用陸配參政，煽動仇中；又擔心台海緊張影響得票，截取習近平一句話，偽裝前線無戰事。美中軍艦日前在太平島10浬處「近距離相遇」，海巡署聲稱「沒進入領海」；隨即遭國防部打臉，證實偵測到此軍情。海巡署為賴營粉飾太平，竟扮起國安白賊七。

習近平雖否認武統時間表，卻不忘重申可能動武的條件。美方專家分析，中共在等待時機。用大陸的說法，是「在等一個人」。大陸民間熱議，台獨金孫是「武統推進器」；上海台辦副主任更直言，若賴清德上台，可能更有利「加速統一」。

拜登也看到台灣選舉潛藏凶險，提醒習近平「不要介入」，被回敬：「不要干預內政」。美中為台灣亮劍，所指為何，不言自明。美方除了積極管控務實台獨，還趕在選前交付8萬套現役戰鬥個裝，為台青上戰場作足準備。

「信賴台灣」變身「信賴習近平」，是個黑色笑話。賴導說得開心，人民只能搖頭。若無青年上戰場的危機，又何需買地雷？