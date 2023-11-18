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離世明滿周年 團團標本完成 最快明年4/4前亮相

記者林佳彣／台北18日電
大熊貓「團團」去年逝世後，園方今年9月完成標本，重現團團生前模樣，相當逼真。（圖／台北市立動物園）
大熊貓「團團」去年逝世後，園方今年9月完成標本，重現團團生前模樣，相當逼真。（圖／台北市立動物園）

台北市立動物園大熊貓「團團」逝世後，標本師考究牠最喜歡的動作、喜好食物、吃東西的咬合、眼神等細節，花10個月完成生態標本，重現團團生前模樣，相當逼真，將在規畫中的瀕危物種故事生態展示區亮相，預計最快明年兒童節（4月4日）前開放參觀。

明天是團團離世一周年，大熊貓館上午10點至下午3點將有緬懷活動，2008年來台的團團是台灣僅有一隻雄性大熊貓，在牠過世前，園方即與專業人員密切討論，決定以國際關注的科學保存及研究價值為主軸，盡力完整保留皮毛、骨骼及活體細胞，提供國內外保育、教育與研究，並作為野生動物醫療與照養技術精進的重要依據。

團團去年11月19日過世，園方考量相關組織保存急迫性及時效性，即時啟動團團保存計畫，目前已順利留存皮毛、骨骼、冷凍精子及纖維母細胞等樣本，基於團團是瀕危稀有物種，具有重要科學教育價值，決定以團團最自然樣態製作生態標本。

園長諶亦聰說，台北市動物園之友協會出資350萬元製作標本，直言「團團無價，無法以價錢來衡量」，委託曾為大象「林旺」剝製標本的標本剝製師林文龍為團團整體造型雕塑、翻模等，今年9月完成，將在園內教育中心B1規畫設置瀕危物種故事生態展示區亮相，預計最快明年兒童節前開放。

諶亦聰說，目前典藏保育物種標本數百種，其中的穿山甲、婆羅洲人猿、棉頭絹猴等均為國際自然保育聯盟瀕危等級指標名錄中的極危物種，在學術上具有重要不可取代的價值。未來將與台大生命科學院動物博物館合作，研究典藏標本，眾多標本會有機會至學校與同學面對面教學交流。

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