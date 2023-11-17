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習近平否認有攻台計畫 學者：不代表台海沒事了

台灣新聞組／台北17日電
國防部說，中共從未放棄武力犯台，繼續強化戰備整備。(本報資料照片)
國防部說，中共從未放棄武力犯台，繼續強化戰備整備。(本報資料照片)

美方官員表示，大陸國家主席習近平在會中否認2027年或2035年武統台灣的計畫，引發外界廣泛解讀。台灣學者分析，台海現狀已經改變，習的這番話並不代表台海「沒事了」，按照中共慣習，仍會有軍事上的備案。

政大國際關係研究中心昨天舉辦「2023年拜習會與美中台關係走向」座談會，政大國關中心主任寇健文指出，即便習否認攻台時間表，「不是（台海）就沒事了」。他分析，對領導人來說，本不會明確指出時間點，除了過去外界多以中共軍事實力評估攻台時間表，中共也會考量外在環境變遷決定動武時間。

政大東亞所特聘教授王信賢認為，「武統」的時間表都是美國、國際媒體在談論。且武統與否應是「有條件式的」，因為涉及軍事、外交、經濟等廣泛層面，更準確說，中共是否對台使用武力統一，取決於美中關係。他說，習近平向美方提出「停止武裝台灣」，這是習首次在台獨問題上產生具體行動的說法。

習近平當著拜登的面指，美方應拿出具體行動不支持台獨，停止武裝台灣，支持「中國和平統一」等，在大陸引發熱議。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，對美國提出和平統一，這是中方對美方更加明確了在台灣問題上的要求。美方打「台灣牌」的空間愈來愈小。

美國總統拜登在拜習會中重申台海應和平穩定。總統府發言人林聿禪昨天表示，台灣欣見並感謝拜登重申美國對維持台海和平穩定的堅定立場，台海和平穩定符合全球利益，呼籲中國克制在台海及周邊的軍事行動，反對中國介入台灣的民主選舉等，再次展現台海區域和平穩定已是國際間的高度共識。

外交部發言人劉永健表示，從不臆測中國是否攻台，或何時攻台，政府的政策非常清楚，就是持續強化自我防禦能力，並做好準備，台灣也積極爭取國際的支持，以實力為後盾的和平才是真正的和平。

國防部說，中共從未放棄武力犯台，國防部秉持「備戰而不求戰、止戰而不懼戰」原則，強化戰備整備。

中共 拜登 習近平

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