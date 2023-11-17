扯鈴教練共諜案北檢偵結 郭書瑤胞弟等10人遭起訴

扯鈴教練魯紀賢捲入共諜案17日遭起訴。(記者房荷庭／攝影)

檢調獲報，去年4月起，扯鈴教練魯紀賢涉嫌接觸、拉攏及吸收曾服役過的軍事單位士官兵，為中國大陸發展組織、伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署7月及8月指揮調查局國安站搜索約談數名被告及證人。全案今偵結，檢方依涉犯國家安全法起訴魯紀賢等10人。

2020年間，扯鈴教練魯紀賢前往大陸地區洽尋扯鈴商演活動，受中共 情工人員吸收，中國大陸籍女子田曦以地下通匯等方式，接收中共資金至少570餘萬元，承租台北市士林區某處房屋作為發展組織的據點。

檢方查出，自去年4月起，魯紀賢等人涉嫌吸收現、退役士官兵，接觸、拉攏及吸收相關軍事單位軍士官兵為大陸地區發展組織。

檢方偵查，魯紀賢自行或透過招待飲宴給付每人5000元至數萬元不等報酬，接觸、拉攏及吸收已退役士官兵林姿穎、林明慧、常德隆、退役下士李得勝及海巡下士馮世維等人加入組織，協助收集、提供軍中文件等資料，吸收7名軍士官兵或友人，另對11名軍士官兵吸收未遂。

檢調查出，扯鈴教練趙亦偉、郭書瑤胞弟郭伯廷及曾姿婷等人，提供銀行帳戶給魯紀賢收受報酬及中共資金，以維持組織運作；另外，也協助魯紀賢組織據點的相關業務，3人均領有報酬，涉犯幫助為大陸地區發展組織罪嫌。