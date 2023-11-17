我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

扯鈴教練共諜案北檢偵結 郭書瑤胞弟等10人遭起訴

記者房荷庭／台北17日電
扯鈴教練魯紀賢捲入共諜案17日遭起訴。(記者房荷庭／攝影)
扯鈴教練魯紀賢捲入共諜案17日遭起訴。(記者房荷庭／攝影)

檢調獲報，去年4月起，扯鈴教練魯紀賢涉嫌接觸、拉攏及吸收曾服役過的軍事單位士官兵，為中國大陸發展組織、伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署7月及8月指揮調查局國安站搜索約談數名被告及證人。全案今偵結，檢方依涉犯國家安全法起訴魯紀賢等10人。

2020年間，扯鈴教練魯紀賢前往大陸地區洽尋扯鈴商演活動，受中共情工人員吸收，中國大陸籍女子田曦以地下通匯等方式，接收中共資金至少570餘萬元，承租台北市士林區某處房屋作為發展組織的據點。

檢方查出，自去年4月起，魯紀賢等人涉嫌吸收現、退役士官兵，接觸、拉攏及吸收相關軍事單位軍士官兵為大陸地區發展組織。

檢方偵查，魯紀賢自行或透過招待飲宴給付每人5000元至數萬元不等報酬，接觸、拉攏及吸收已退役士官兵林姿穎、林明慧、常德隆、退役下士李得勝及海巡下士馮世維等人加入組織，協助收集、提供軍中文件等資料，吸收7名軍士官兵或友人，另對11名軍士官兵吸收未遂。

檢調查出，扯鈴教練趙亦偉、郭書瑤胞弟郭伯廷及曾姿婷等人，提供銀行帳戶給魯紀賢收受報酬及中共資金，以維持組織運作；另外，也協助魯紀賢組織據點的相關業務，3人均領有報酬，涉犯幫助為大陸地區發展組織罪嫌。

全案今偵結，檢方依涉犯國家安全法起訴魯紀賢等10人。

台灣扯鈴冠軍魯紀賢涉嫌發展組織刺探軍機，其同為扯鈴教練的共犯郭伯廷傳出是藝人郭書...
台灣扯鈴冠軍魯紀賢涉嫌發展組織刺探軍機，其同為扯鈴教練的共犯郭伯廷傳出是藝人郭書瑤弟弟。(記者房荷庭／攝影)

中共

上一則

新聞評論／魚塭到酒家 賴清德看不見新潮流的墮落？

下一則

女師性侵男童產子 疑10多年前曾自述愛上班上男生

延伸閱讀

台檢察官遇行車糾紛 竟暗示對方以「做愛抵賠償金」監院通過彈劾

台檢察官遇行車糾紛 竟暗示對方以「做愛抵賠償金」監院通過彈劾
逾20退將捲共諜案 蔣緯國前祕書祝康明涉牽線

逾20退將捲共諜案 蔣緯國前祕書祝康明涉牽線
僑教中心整修完成 舉辦台灣園遊會

僑教中心整修完成 舉辦台灣園遊會
體檢蔡政府國家隊 業界：疫苗、快篩虛有其名

體檢蔡政府國家隊 業界：疫苗、快篩虛有其名

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
圖為曼谷一個主要的購物區，示意圖，與新聞無關。(美聯社)

曼谷旅館離奇身亡47歲台男 身分曝光

2023-11-16 13:24
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺