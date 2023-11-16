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赴陸團人次限制 旅遊業反彈 交長：人多會調整

台灣新聞組／台北16日電
儘管政府尚未解除赴陸禁團令，但有民眾反映，大陸一些景區早已不時可見來自台灣的遊客。(圖：民眾提供)
儘管政府尚未解除赴陸禁團令，但有民眾反映，大陸一些景區早已不時可見來自台灣的遊客。(圖：民眾提供)

交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，但初期限額每日兩千人次，引發旅遊業強烈反彈。交通部長王國材昨天鬆口表示，當初討論限額應是陸委會考量初期人少，才分階段開放。交通部會再與陸委會及業者討論，若出團數多，人次會酌予調整。

對於蔡政府兩岸旅遊政策引發的爭議，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，批評蔡政府意識形態作祟。國民黨立委林為洲表示，按陸委會的說法，每日都有限額，額度要如何分配？是抽籤還是看旅行社規模大小？

國民黨團副書記長李德維則請教民進黨總統參選人賴清德，台灣有4000家旅行社，一天開放2000人額度，是一天每家分配0.5人？還是一天只給一家2000人？誰來負責分配，是陸委會嗎？

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，台灣旅行業可以發團到全世界，唯獨不能發團到大陸，難道蔡政府要逼著業者遊走在灰色地帶？如此恐引發許多不必要的糾紛，消費者權益也會受損。

針對解禁組團赴陸規畫引發爭議，王國材昨天在新北陪同交通委員會考察受訪時表示，明年春節前宣布相關政策、3月1日開始出團，都不會變；至於細節，陸委會會再和交通部討論。

「今年8月時，確實討論到2000人次的限制。」王國材說，他推測陸委會想法應該是要分階段，因為剛開始沒那麼多團。但如果大家明年有那麼多團的話，交通部會再和陸委會做細節討論。

王國材呼籲業者不要擔心，該準備的現在就可以開始，交通部屆時會再和陸委會及所有旅行業討論，看那時候大家準備的狀況。是否會討論每天限額？王國材說，如果大家都說出團數會比較多，會酌予調整。

邱太三昨天在出席一場公開活動後受訪時稱，基本上仍按8月公布的方案推動，即每日限額2000人次。但他認為，交通部會考量業者實際需求是多少，因為這涉及航班和其他配套措施，屆時交通部與業者評估後，未來會再提報相關單位來做最後確認。

針對解除赴陸禁團令引發的爭議，邱太三日前稱，限額是因「擔心交通部有壓力」，引發外界質疑兩部會在互踢皮球。對此，交通部觀光署長周永暉表示，陸委會可能覺得交通部壓力比較大，確實是交通部在面對旅遊業界，但交通部從來沒有把這當作壓力。

周永暉表示，相關部會會持續討論、不自我設限，也會看市場回應，最重要是希望旅遊安全品質要更好，預計年前會公布最終詳細方案。

疫後中國大陸旅遊復甦，部分台灣遊客化整為零出遊。(示意圖：民眾提供)
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