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賴清德若配蕭美琴 國台辦：「雙獨組合」獨上加獨

記者陳政錄／北京即時報導
蕭美琴(左)深受蔡英文與美方信任，接任賴清德(右)的副手呼聲高。(圖：總統府提供)
蕭美琴(左)深受蔡英文與美方信任，接任賴清德(右)的副手呼聲高。(圖：總統府提供)

2024台灣大選將至，近日駐美代表蕭美琴是否返台，與民進黨總統候選人賴清德組成「賴蕭配」受到關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日直言，如果傳言屬實，這兩個人湊成「雙獨組合」，「獨上加獨」，對台海形勢意味著什麼，「我想每一位台灣同胞都很清楚」。

朱鳳蓮15日主持大陸國台辦例行記者會，對於「賴蕭配」回應說，如果傳言屬實，這兩個人湊成「雙獨組合」，「獨上加獨」，對台海形勢意味著什麼，對台灣老百姓的身家性命意味著什麼，對台灣的前途命運意味著什麼，我想每一位台灣同胞都很清楚。

至於賴清德近日受訪表示，如果他當選兩岸發生戰爭的機率是最低的。朱鳳蓮繼續抨擊，「台獨」意味著戰爭。 一個「台獨工作者」說這種話，大家能相信嗎？

朱鳳蓮說，「台獨工作者」就是戰爭製造者。 講這種連自己都不信的謊話，是典型的無賴。

另對總統蔡英文表示，守護自由民主的首要任務就是強化「自我防衛能力」，朱鳳蓮說，民進黨打著自由、民主旗號，揮霍老百姓的血汗錢，一意孤行「以武謀獨」，不惜將台灣變成武器庫、炸藥島，將台灣推向兵兇戰危 。 這不是守護台灣，而是「賣台」「害台」「毀台」。 武器買的越多，給台灣民眾帶來的禍害越大。

朱鳳蓮說，惟有放棄「台獨」分裂立場，走和平發展道路，台灣才有前途，台灣同胞才能過著幸福安定的生活。

有陸媒提問，前高雄市長韓國瑜說，有朋友的移民公司業績今年成長了三倍，因為很多人害怕打仗，朱鳳蓮表示，民進黨把台灣一步步推向兵兇戰危的險境，許多台灣同胞對此深感憂慮，作出相應選擇，我們完全理解。

她說，當前兩岸關係處於重要關口，希望廣大台灣同胞看清大勢，認清利害，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定，從而更好維護自身利益福祉。

朱鳳蓮還就世新大學中文係擬停招、台灣課本古文佔比縮減稱，民進黨長期在台灣推行「去中國化」教育，造成許多惡果。 世新大學中文係如果停止招生，會是民進黨當局「去中國化」的又一惡例，將嚴重影響青年學生的學習和未來發展，貽害無窮。

國台辦發言人朱鳳蓮。（記者陳政錄／攝影）
國台辦發言人朱鳳蓮。（記者陳政錄／攝影）

民進黨 賴清德 教育

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