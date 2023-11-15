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兩岸企業家峰會 陸穩台商心 劉兆玄籲給內資待遇

記者謝守真／南京15日電
中國大陸全國政協主席王滬寧（右），14日在南京會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄（左）時指出，兩岸企業要加強合作，讓兩岸經濟產業合作的橋，愈做愈牢。（新華社）
中國大陸全國政協主席王滬寧（右），14日在南京會見兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄（左）時指出，兩岸企業要加強合作，讓兩岸經濟產業合作的橋，愈做愈牢。（新華社）

2023兩岸企業家峰會年會昨在南京開幕，中國大陸國家主席習近平透過賀信指出，大陸將繼續致力於促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。大陸全國政協主席王滬寧出席會議指出，要進一步推動兩岸經濟融合發展，讓兩岸經濟產業合作的橋，愈做愈牢。中華民國行政院前院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄則呼籲中國大陸給予台商「內資待遇」，提高各項惠台措施成效。

兩岸關係持續對立下，也衝擊兩岸經貿合作和交流，如大陸近期發起對台貿易壁壘調查；針對部分大陸台企進行稅務和用地調查，以及對原產於台灣的進口聚碳酸酯實施反傾銷調查等，一定程度影響了兩岸企業信心。習近平和王滬寧昨對兩岸經濟合作的表態，頗有穩定大陸台商的用意。

今年峰會年會於14至15日在南京舉辦，以「新格局中融合發展與高質量發展」為主題，探討兩岸企業家如何把握新發展格局，推動台企融入大陸內需市場，深化兩岸產業鏈、供應鏈融合發展。

王滬寧昨在開幕式上宣讀習近平賀信。習近平指出，大陸將持續致力於促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台胞福祉的制度與政策，協助台胞台企融入新發展格局、實現高品質發展。他並稱，希望兩岸企業家秉持民族大義，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，「共同創造祖國統一、民族復興的歷史偉業」。

王滬寧致詞重申，大陸始終秉持兩岸一家親理念，關愛造福台灣同胞，分享發展機遇；並提及體現1個中國原則的「九二共識」和「反對台獨」，稱兩岸開展對話，可解決雙方關心的問題。

開幕式前，王滬寧會見前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄時指出，疫情發生以來，帶來一些挑戰，也帶來新的問題，大陸台商也碰到一些新問題，但俗話說「風雨之後見彩虹」，現在是新的起點，要順時順勢加強合作，進一步推動兩岸經濟的融合發展，讓兩岸經濟產業合作的橋，愈做愈牢。

劉兆玄在開幕式上指出，疫情後能恢復交流互動，感到非常振奮。過去10年來，兩岸企業家峰會在「九二共識」的基礎上，共同突破困難達成多項具體成果，為兩岸和平穩定發展做出貢獻。

就經濟情勢，劉兆玄表示，在新冠疫情肆虐、中美競爭升溫及反全球化浪潮形勢下，全球產業鏈、供應鏈重組。此外還有以哈衝突、俄烏戰爭等挑戰接踵而來，嚴重擾亂全球經濟運行，使全球蒙上不確定陰影，對兩岸產業交流亦產生不利影響。

他提出，促進兩岸產業鏈、供應鏈融合發展，是推動兩岸關係和平共榮發展的重要戰略；尤其兩岸產業同樣面臨外在環境的嚴峻挑戰和產業轉型的關鍵時刻，更有必要緊密結合，共同開創合作新局。

劉兆玄強調，深切盼望兩岸能努力鞏固既有的合作架構協議，並探索新方向和策略，促進兩岸產業融合發展，互利共贏。

台灣與會人士還包括海貿會會長高孔廉、三三會理事長林伯豐、工總理事長苗豐強、商總主席賴正鎰、電電公會理事長李詩欽等工商團體代表。高孔廉提醒，若兩岸關係不改善，台灣「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）都不易加入，倘若ECFA終止，台灣將成為「亞洲孤兒」，免稅覆蓋率將是周邊國家最少的，其後果是傳統產業、中小企業無法生存，只剩下資通訊產品的免稅協議（ITA）產業，導致台灣產業結構傾斜，造成更為貧富不均的社會。

習近平 疫情 供應鏈

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