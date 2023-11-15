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重啟海外金檢 金管會明年赴大陸檢查

記者朱漢崙／台北15日電
金管會明年擬赴中國大陸，金檢國銀在大陸的分行。(本報資料照片)
金管會明年擬赴中國大陸，金檢國銀在大陸的分行。(本報資料照片)

海外環境多變使國銀營運風險上升，金管會因此海外金檢馬不停蹄，金管會主委黃天牧在答覆立委賴士葆質詢時指出，明年擬赴大陸金檢國銀在大陸的分行，時間與地點將和對岸監理機關溝通，包括上海、深圳這些城市列為重點，目前正由檢查局討論執行細節。

檢查局長張子浩則在會後受訪補充，今年檢查局完成美國、澳洲、香港，和其他新南向國家的金檢：「特別是新南向國家的金檢才剛完成！」至於明年，將以赴大陸金檢為目標，上海與深圳兩大國銀海外布點密集的地方，將成為金檢重點。

對於日前剛結束的新南向金檢，張子浩表示，對金檢對象會挑員額較大的，設立較久的，至於柬埔寨、越南之前已有去過，澳洲、美國則同樣在今年完成抽檢；至於明年赴大陸，金檢重點將在於國銀大陸分、子行，對當地的資金風險，是否有妥適的因應調整等，至少會挑兩家銀行進行金檢。

賴士葆也詢問，大陸金管總局李雲澤將進一步放寬外資機構市場准入的規定，台灣這裡是否會有相應的規定調整？黃天牧回應，目前的規定都沒有問題：「重點只在於業者是否願意去。」黃天牧表示，這幾年金融業的授信規模都在調降，金融業也認知對大陸的投資風險，這才是目前業者願否對大陸擴點或增加投融資的關鍵。

澳洲 越南 投資

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