國安會秘書長顧立雄：正安排張忠謀與拜登在APEC會晤
亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將在加州舊金山召開，中華民國國家安全會議秘書長顧立雄向記者表示，正致力安排中華民國領袖代表張忠謀與美國總統拜登進行一對一會面，但沒有計畫向中國達訊息。
路透14日報導，顧立雄說，政府的目標是讓張忠謀跟拜登會面。當記者問道，張忠謀是否計劃在APEC跟拜登舉行一對一會晤時，顧立雄說，「雙方正在討論相關安排」。
白宮沒有回應置評請求。美國國務院表示，在峰會的場邊會議上，沒有任何「具體雙邊會議」要宣布，但拜登期待歡迎台灣的參與。
台灣一名高層官員表示，台灣過去幾年曾要求跟美方領袖在APEC舉行這類會議，會議安排取決於拜登是否有空。
拜登與中國國家主席習近平在APEC峰會碰面時，台海情勢可能是討論重點。顧立雄表示，華府與北京在重大議題存在分歧，其中包括台灣，「他們在核心問題有重大分歧，因此拜習會可能成為各說各話」。
顧立雄說，在台灣問題上，中美雙方都不太可能做出讓步，但拜習有必要會面，因為在中美關係緊張之際，這將是華府「管控風險」的一個機會。
記者詢問是否已責成張忠謀問候習近平，並轉達蔡英文總統的訊息時，顧立雄說「沒有」，但又指「一切都應該自然發生」。
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