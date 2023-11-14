國安會秘書長顧立雄：正安排張忠謀與拜登在APEC會晤

中華民國國家安全會議秘書長顧立雄。（路透）

亞太經濟合作會議（APEC ）峰會即將在加州舊金山召開，中華民國 國家安全會議秘書長顧立雄向記者表示，正致力安排中華民國領袖代表張忠謀與美國總統拜登 進行一對一會面，但沒有計畫向中國達訊息。

路透14日報導，顧立雄說，政府的目標是讓張忠謀跟拜登會面。當記者問道，張忠謀是否計劃在APEC跟拜登舉行一對一會晤時，顧立雄說，「雙方正在討論相關安排」。

白宮沒有回應置評請求。美國國務院表示，在峰會的場邊會議上，沒有任何「具體雙邊會議」要宣布，但拜登期待歡迎台灣的參與。

台灣一名高層官員表示，台灣過去幾年曾要求跟美方領袖在APEC舉行這類會議，會議安排取決於拜登是否有空。

拜登與中國國家主席習近平在APEC峰會碰面時，台海情勢可能是討論重點。顧立雄表示，華府與北京在重大議題存在分歧，其中包括台灣，「他們在核心問題有重大分歧，因此拜習會可能成為各說各話」。

顧立雄說，在台灣問題上，中美雙方都不太可能做出讓步，但拜習有必要會面，因為在中美關係緊張之際，這將是華府「管控風險」的一個機會。

記者詢問是否已責成張忠謀問候習近平，並轉達蔡英文總統的訊息時，顧立雄說「沒有」，但又指「一切都應該自然發生」。