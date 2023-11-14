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華郵：中共對台周邊侵略活動增強 美盼恢復軍事對話 北京未必領情

編譯盧思綸 / 即時報導
本周拜習會將在APEC場邊登場，恢復美中軍事對話、緩解台海局勢成為一大看點。圖為去年G20峰會，拜習場邊會晤畫面。（美聯社）
本周拜習會將在APEC場邊登場，恢復美中軍事對話、緩解台海局勢成為一大看點。圖為去年G20峰會，拜習場邊會晤畫面。（美聯社）

華盛頓郵報報導，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平本周將隨亞太經合會（APEC）在場邊會晤，這是美中領導人睽違一年再次會面；然而，隨著中國逐漸加強對台灣周邊的侵略活動，同時拒絕和美國軍方進行對話，台海出現繼俄烏和以哈之後的第三場大戰的憂慮也日益深化，正因如此，美國如何重建和中共的軍事對話以穩定台海局勢也成為拜習會一大看點。

去年，美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，激怒中共採取報復行動，包括中斷中美軍方高層對話，以及頻繁出動軍機擾台。

「國防重點」（Defense Priorities）分析家高德斯坦（Lyle Goldstein）直言，目前台海緊張局勢達到相當高度，倘若美中無法緩解彼此猜忌，嚴重危機將持續惡化，「戰爭恐怕一觸即發」。過去兩年來，中共戰機攔截美軍巡邏機至少180多次，次數遠勝「過去十年總和」。

除此之外，美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）亦致信中共對等官員，極力敦促恢復溝通管道，確保雙方判斷不會出錯。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪談表示：「總統決心看到美中重新建立軍事交流，如此才符合美國國安利益。」

專家分析，北京政府刻意表達拒絕對話和難以預測的態度，目的是讓美軍猜不透又措手不及，藉此警告美國別想幫助保衛台灣，因此未必會從善如流恢復雙邊軍事對話。

在台灣方面，中國越發頻繁且擴大挑釁舉措，包括長達一年多的時間出動大量解放軍機和軍艦侵擾台灣，甚至逾越海峽中線，說明北京已然無視區域內的軍事行為規範，且意在恫嚇台灣人，藉此影響台灣明年初的總統大選。

今年4月，中共首次出動無人機繞台並演變為常態操作；今年9月，中共出動山東號航艦編隊群在內的17艘軍艦，在菲律賓海至關島一帶的西太平洋海域，舉行近十年來最大規模的海空聯合實兵對抗演習。

不到一個月後，中共山東號航艦編隊群穿越台灣和菲律賓間的巴士海峽進入西太平洋。

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