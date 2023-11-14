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顛覆憲法、抺殺兩岸關係條例 陸委會莫非太上大法官

黑白集
陸委會。（本報資料照片）
陸委會。（本報資料照片）

陸委會聲稱，已取得中華民國國籍的大陸人民，需放棄「中國大陸國籍」，才能就任公職。此舉，是針對民眾黨可能提名陸配徐春鶯當不分區立委而來；但陸委會也要求現任村里長的陸配依國籍法辦理，就荒謬乖張到極點了。

憲法把兩岸關係定位為中華民國的「自由地區」和「大陸地區」。蔡政府要求大陸人民適用「國籍法」，等於把兩岸視為「兩國」，那麼，陸委會自己也沒有存在的必要了。況且，兩岸關係條例明文規定：在台設籍滿10年即可參選及擔任公教；這個規定有什麼不明白？

尤其，大陸人民取得中華民國國籍並擔任公職者，過去即有縣議員、村里長等職，陸委會從未要求他們放棄中國大陸國籍。試問，這是陸委會過去違法失職，或只為了堵徐春鶯就擴大打擊面？蔡政府為了政治利益，連法令的信賴保護都不顧了。

事實上，在兩岸關係緊張下，連「註銷大陸戶籍」都有風險。半年前，八旗文化總編輯富察延賀返陸辦理除籍卻遭逮捕，即是一例。可見，陸方幾無可能准許大陸人民以「取得中華民國國籍」為由放棄其國籍。陸委會的要求，不僅是歧視，更無理剝奪公民參政權。

陸委會是奉承上意，為選舉操作反中。但如此粗暴，不但顛覆憲法，又擅自抺殺兩岸關係條例的規定，簡直把自己當成「太上大法官」了。

中華民國 歧視 大法官

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