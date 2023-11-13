美軍杜威號驅逐艦完成南海自由航行 越媒指現蹤台灣太平島附近

越南軍事記者段當（Duan Dang，音譯）本月3日在社群平台X貼出照片表示，杜威號在台灣 占領的太平島（Itu Aba）附近。（取材自X平台@duandang）

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）11月3日宣布，飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）在南沙群島（Spratly Islands）附近完成「自由航行行動」（Freedom of Navigation Operation）。然而，越南 軍事記者段當（Duan Dang，音譯）本月3日在社群平台X貼出照片表示，杜威號在台灣占領的太平島（Itu Aba）附近。

杜威號是第15驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 15）一艘前進部署（forward-deployed）飛彈驅逐艦，在南沙群島附近的「過度主張區域」（excessive claim area）執行自由航行行動，中國、越南、台灣、菲律賓、馬來西亞和汶萊均對該區域部分主張主權。

有別於先前關於南沙群島自由航行行動的新聞稿，本次第七艦隊並未提供更多關於航行地點的細節。

在第七艦隊的聲明指出，「本次美國海軍藉由自由航行行動挑戰中華人民共和國、台灣和越南對無害通過權的限制，是維護國際法對於該海域認可之權利、自由和合法使用的實踐。」

然而，越南軍事記者段當（Duan Dang，音譯）本月3日在社群平台X貼出照片表示，杜威號在太平島（Itu Aba）附近，這是台灣占領南沙群島的部分。

USS Dewey was spotted conducting a FONOP near Taiwan-occupied Itu Aba in the Spratly Islands on Nov 03. pic.twitter.com/S4JuVZdWL3 — Duan Dang (@duandang) 2023年11月3日

根據第七艦隊聲明稿，中國、越南和台灣要求任何軍艦通行南沙群島需要提出事前告知有違國際法。而杜威號的自由航行行動意在挑戰中國、越南和台灣在無害通過權上的限制。

針對南海的非法且大範圍主張嚴重威脅區域內沿海國家在海域內的自由，包括航行和飛越自由、自由貿易與暢行無阻的商業經濟機會。

美國勃克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）和加拿大哈利 法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）1日才通過台灣海峽，且中國軍機和軍艦尾隨在後。

對此中國人民解放軍 隨後發出聲明稱過境台海是「炒作」。