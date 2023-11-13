我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

美軍杜威號驅逐艦完成南海自由航行 越媒指現蹤台灣太平島附近

編譯盧思綸／即時報導
越南軍事記者段當（Duan Dang，音譯）本月3日在社群平台X貼出照片表示，杜威號在台灣 占領的太平島（Itu Aba）附近。（取材自X平台@duandang）
越南軍事記者段當（Duan Dang，音譯）本月3日在社群平台X貼出照片表示，杜威號在台灣 占領的太平島（Itu Aba）附近。（取材自X平台@duandang）

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）11月3日宣布，飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）在南沙群島（Spratly Islands）附近完成「自由航行行動」（Freedom of Navigation Operation）。然而，越南軍事記者段當（Duan Dang，音譯）本月3日在社群平台X貼出照片表示，杜威號在台灣占領的太平島（Itu Aba）附近。

杜威號是第15驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 15）一艘前進部署（forward-deployed）飛彈驅逐艦，在南沙群島附近的「過度主張區域」（excessive claim area）執行自由航行行動，中國、越南、台灣、菲律賓、馬來西亞和汶萊均對該區域部分主張主權。

有別於先前關於南沙群島自由航行行動的新聞稿，本次第七艦隊並未提供更多關於航行地點的細節。

在第七艦隊的聲明指出，「本次美國海軍藉由自由航行行動挑戰中華人民共和國、台灣和越南對無害通過權的限制，是維護國際法對於該海域認可之權利、自由和合法使用的實踐。」

然而，越南軍事記者段當（Duan Dang，音譯）本月3日在社群平台X貼出照片表示，杜威號在太平島（Itu Aba）附近，這是台灣占領南沙群島的部分。

根據第七艦隊聲明稿，中國、越南和台灣要求任何軍艦通行南沙群島需要提出事前告知有違國際法。而杜威號的自由航行行動意在挑戰中國、越南和台灣在無害通過權上的限制。

針對南海的非法且大範圍主張嚴重威脅區域內沿海國家在海域內的自由，包括航行和飛越自由、自由貿易與暢行無阻的商業經濟機會。

美國勃克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）和加拿大哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）1日才通過台灣海峽，且中國軍機和軍艦尾隨在後。

對此中國人民解放軍隨後發出聲明稱過境台海是「炒作」。

越南 哈利 解放軍

上一則

柬泰邊境驚傳行刑式槍殺 死者為年約30歲台灣人

下一則

藍白合不合？柯文哲：不能再拖了 這1、2天內要解決掉

延伸閱讀

中國評論家：中國與東南亞5國聯合軍演有助南海和平

中國評論家：中國與東南亞5國聯合軍演有助南海和平
美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職

美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職
越南44省市染非洲豬瘟 年節需求旺 畜牧業者面臨挑戰

越南44省市染非洲豬瘟 年節需求旺 畜牧業者面臨挑戰
越南官媒：18人走私販運毒品判死刑 含2南韓人

越南官媒：18人走私販運毒品判死刑 含2南韓人

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

2023-11-11 01:29

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」