確保台美日通訊 憲兵陽明山衛星站反特攻

位於陽明山平等里的中華電信衛星通信中心，是台灣與美、日兩國的直接通信機制的重鎮，為國防、資訊及外交網絡中不可或缺的一環。（記者洪哲政／攝影）

憲兵指揮部日前「官洩」對陽明山平等里中華電信衛星通信中心的防衛計畫。據悉，陽明山包括美國國安局與台灣國安局、電展室合作監聽站台，都屬憲兵首都衛戍兵力投射防護範圍。明年義務役恢復一年制，憲兵優先增撥兵力充實首都衛戍五個憲兵營，並增設南區憲兵營，強化美方建議台灣「國家關鍵基礎設施防護」方案的執行力。

美方近年透過雙方軍政會議，強烈建議我國必須強化國家關鍵基礎設施防護（CIP，Critical Infrastructure Protection），以增進社會「韌性」。國軍因之展開規畫，要求各作戰區檢討轄境內重要基礎設施，確認戰時支援協助關係；行政院也因之調訓警政署保二總隊實施步兵作戰訓練，被基層私下稱為「第二陸軍」案，目前700名保二總隊人員仍在保一三峽基地與新屋反恐訓練中心訓練與成效驗收。

國軍官媒青年日報披露，憲兵指揮部指揮官周廣齊中將日前率各幕僚處、組長及各衛戍部隊指揮官等重要幹部，共赴北部地區實施現地戰術偵察，藉由熟悉責任地境內戰場環境，了解各地形要點、交通要道戰術價值，據以修調聯戰計畫，有效強化衛戍作戰效能。其中包括中華電信衛星通信中心，「預想敵特攻人員滲透破壞方式，從而擬定應變對策及友軍應援作為」。

中華電信衛星通信中心是我國與美日的直接通信，國防、資訊及外交網絡中不可或缺的一環，附近的美國國安局（NSA）監聽站，早期以ICRT美軍電台作為掩護，與國防部 軍事情報局、國家安全局與電展室合作訊號監聽；扁政府時代因設備須更新、預算 龐大，高層決定不予投資 ，軍情局退出與NSA合作，現仍與台灣國安局、電展室合作。