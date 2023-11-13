AIT主席：美將與台灣選出的任何新領導人合作

美國在台協會主席羅森柏格。（路透）

美國之音12日報導，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格11日在馬里蘭州舉行的華府台灣同鄉會年度感恩節餐會中表明，美方將和台灣人民選出的任何領袖合作，並反對任何外來行為者干預台灣選舉。中華民國駐美代表蕭美琴計畫返台投入選舉的傳聞甚囂塵上，她原定出席這場餐會卻以身體不適為由臨時缺席，改由駐美副代表鄭榮俊代打，引發外界聯想。

中選會總統大選登記時程為11月20日至24日，有台灣媒體近日報導，「賴蕭配」已底定，蕭美琴可能在處理完美國舊金山 亞太經濟合作會議（APEC ）後返台，搭配民進黨總統參選人賴清德 投入選戰。

對於是否找蕭美琴任副手，賴清德9日仍不願鬆口，僅表示副手考量差不多完成，但要適當時間再宣布，此時只能秉持外交態度「不承認也不否認」。

台灣2024總統大選逼近， 中華民國駐美代表蕭美琴（圖）計畫返台投入選舉的傳聞不斷，她原定12日與美國在台協會主席羅森柏格共同出席活動，卻臨時缺席，引發聯想。（本報資料照片）

蕭美琴原定與羅森柏格一同出席擔任嘉賓，卻臨時以剛打完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑身體不適為由缺席，改由鄭榮俊代打。由於時逢蕭美琴將返台傳聞，更加引發外界聯想。

被問到是否準備歡送蕭美琴，羅森柏格笑而不答，僅說自己是來慶祝感恩節餐會。

羅森柏格雖然避談蕭美琴參選傳聞，但她致詞時強調，美國對台灣民主程序與自由公正選舉有信心，反對任何外界勢力干預。她也說：「不論台灣選民選誰作為下一位領導人，美方都準備好與之合作，持續美台重要工作，建立夥伴關係，共同往前邁進。」

羅森柏格還說，美國支持台灣的國際參與，也期盼並歡迎來自台北的代表團，參加即將在舊金山召開的亞太經合會（APEC）領袖會議。美方讚賞台北代表團為APEC所做的重要貢獻和努力。

其他出席人士還有台灣人公共事務會（FAPA）全美總會會長簡明子，華府台灣同鄉會會長賴霓緣與喬治華盛頓大學講師韋傑理（Gerrit van der Wees）。