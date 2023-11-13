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新聞評論／蔡政府「獨門單押」 台與戰爭距離有多遠？

聯合報社論
台灣國防部前副部長陳永康日前主持「2023TTX區域安全兵推」。（本報資料照片）
台灣國防部前副部長陳永康日前主持「2023TTX區域安全兵推」。（本報資料照片）

1940年5月，二戰西歐戰場開打。各界預期雙方勢均力敵，不料德軍鐵騎勢如破竹，六星期就征服法國，勝利超過自身想像。原來英法將重兵放在戰線北段的比利時平原迎敵，認為南側阿登山區地形崎嶇，大部隊無法通過。不料德軍主力從此衝出，一舉截斷聯軍後路。法國戰車的量與質較高，但分散支援步兵；德軍則在閃擊戰術下，集中裝甲兵力為矛頭，一旦突穿敵陣，插進後方，便如入無人之境。法蘭西悲劇充分展現戰爭的特性：事前很難預期，事後很難彌補，小錯誤可能導致不成比例的大傷害。

台海為全球火藥庫，可能爆發的衝突樣態，各方假設甚多。近日英國《經濟學人》報導，中共攻台所需兵力不下諾曼第登陸，後勤壓力極沉重。國防部前副部長陳永康主持的「TTX區域安全兵推」也指出，台灣西海岸過度開發，缺乏可發動大型兩棲登陸的場地。上述報導乍聽都是好消息，但揆諸古今戰史，最常見的慘敗原因，就是把單一優勢當神主牌，拒絕考慮其他可能性。台灣與其宣揚共軍來犯難以成功，更該檢視自身「罩門」，提前彌補。

TTX兵推最大重點，是強調社會結構堅韌性。報告點出：台灣發電四成來自船運天然氣，易被切斷供應，儲量不到兩周，電網集中三大變電所，極其脆弱。全面戰爭將造成數萬傷亡，台灣醫療體系能量根本無法應付。這正暴露蔡政府盲點：表面上看國防預算增加，但除了增購武器，若論因應變局的社會堅韌性，八年來極可能開倒車。

偏聽偏信是用兵大忌，但蔡政府一大特色，就是獨門單押：向美國一面倒，甚至主動搶扮仇中馬前卒；堅持非核，不顧能源政策與國防安全背道而馳；半導體執世界牛耳，就全面集中國家資源，無視水電消耗直逼環境負載極限與產業、人才失衡，甚至相信「矽盾」在手，外國必出兵相助。大內宣優先的執政團隊，搭配承平已久的社會大眾，很容易將戰爭視為可以重來的電腦遊戲，低估「血、淚、汗」是最起碼付出。

現代戰爭衝擊社會整體，備戰不再只是軍方責任。早年標榜反攻大陸，社會各層面資源都被高度納入戰爭動員。然而「全民皆兵」絕非免費的口惠，任何備戰作為的代價，都必須犧牲便利與耗費資源。隨著政治民主化，權利意識高漲，伴隨的儼然是「去軍事化」，愈來愈將備戰視為國防部家務事，軍方甚至常成為被抨擊輕賤的活靶。兩岸局勢平緩時，負面效應還不明顯；隨著敵情威脅升高，才發現「全民國防」只剩口號。

例如，轉型募兵後不再有預官，基層部隊嚴重缺乏醫官，國防醫學院卻無法擴大招生，因為醫界、教育界不願放寬總量管制。退伍上校取消子女教育補助引發軍中反感，即使只需一億多元，當初主導年改的閣揆陳建仁仍堅拒恢復。兵力短缺，被迫恢復徵兵，賴清德為減少反彈，對大學生宣稱「義務役不會上戰場」，遭國防部長邱國正和退輔會主委馮世寬打臉。凡此均顯示，面對選票利益與本位主義，國防有多麼弱勢。

兩岸量體懸殊，我方又屬被動守勢，面對難以預期的威脅模式，必須盡量充實總體能量，這不僅包括有形軍力的增強，也須社會真正建立願為國防付出的認知，更要戒絕以撕裂社會為選戰興奮劑。台海戰爭若真開打，台灣就算幸未淪亡，也是生命財產重度損失的慘勝。建軍備戰絕對重要，但目的在於避戰止戰。怯懦畏戰與忽視戰爭代價，後果同樣危險，政治人物與選民都不能忘記。

國防部 教育 醫學

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