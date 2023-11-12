公共論述說不過 只能暗酸學者不識馮京或馬涼？

陸委會說明陸配參選公職須放棄「雙重國籍」的新聞稿，連日來引起不少政治人物、學者、法界人士的批評。（本報資料照片）

陸委會日前一則解釋陸配參選公職需要放棄「雙重國籍」的新聞稿，連日來引起不少政治人物、學者、法界人士的批評，認為陸委會在搞「兩國論」，陸委會副主委詹志宏回擊這是「超乎異常的跳躍式思維」，又不願意表態要修法處理大陸「國籍」問題，民進黨 大陸政策的荒謬再次呈現在世人眼前。

作為「兩岸條例」的主管機關，此次陸委會卻大幅引用「國籍法」，強調陸配參選應放棄「外國國籍」、「不容我公務員同時向外國效忠」，這些說法本就具有爭議性，在自由民主的社會，自然該面對各界合理的質疑，並審慎檢討政策上的表述是否不夠細緻。

陸委會挑戰諸多學者就憲法與兩岸條例的質疑，堅持自我認知，站在民進黨政府的傾獨立場，硬拗也就算了，但若公共論述說不過學者，就暗酸人家大可不必。蘇永欽畢竟不是網路名嘴或一般人士，至少他的法學素養、曾任大法官 的背景，也受到一定肯定。詹志宏可以不接受蘇永欽的質疑，但表達一下尊重，說這是個別學者自己的立場與解讀也就算了。嘲諷蘇永欽「是馮京還是馬涼，我不認識」（暗指蘇是個nobody），就顯得自己氣量狹小了些。

身為一位主管大陸事務的高階官員，詹志宏近日針對各界質疑所做的回應，顯然並不恰當，民進黨公職人員或部分部會官員油嘴滑舌慣了，如今專業的陸委會官員也跟進還是讓人扼腕。

說到底，兩岸關係極為複雜，涉及「國籍」的解釋需要再三斟酌、面對社會質疑更應展現誠意與高度，專業官員若被人質疑只是另一個「馬戶」（驢的簡體）或「又鳥」（雞的簡體）（羅剎海市歌詞，隱喻虛偽欺瞞），不知會做何感想？