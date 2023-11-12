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陸配參選須棄雙重國籍 前大法官蘇永欽：法理不通

記者廖士鋒／台北12日電
前司法院副院長蘇永欽。(本報資料照片)
前司法院副院長蘇永欽。(本報資料照片)

陸委會就陸配徐春鶯參選有雙重國籍的回應被指「兩國論」，除了政治人物與學者專家輪番質疑外，司法院前副院長蘇永欽也公開撰文指責陸委會「法理不通」，並指出以前就有陸配競選擔任公職，對此陸委會副主委詹志宏表示「尊重」。

蘇永欽曾擔任六年大法官與兼任司法院副院長，近日公開撰文質疑陸委會政策立場，指出陸委會在「國籍法」「外國」的唯一要件以外，「用頓號加上不是外國的『中國大陸』，再套上自己想像的『忠誠義務衝突』法理來合理化」。此舉「藉給雙重國籍者適用的國籍法條文來做『目的性擴張』，法理上是如何的不通！」

蘇永欽還提到，以前就有陸配競選擔任公職，當時也沒聽聞陸委會「馮京當馬涼」，並提到2006年大法官釋字618號解釋第一次很清楚的認定中華民國「憲法」下的兩岸關係為「分治與對立」之狀態，由此得出「兩岸條例」所設服公職權的限制「並未違反平等權及兩地區人民交往條款」的結論。連同近期大陸地區人民不適用「國家賠償法」第15條有關外國人的規定，「大陸地區人民不存在所謂雙重國籍問題，可說已經是我國司法體系一致的見解」等。

陸委副主委兼發言人詹志宏昨天出席策進會「好友港節」時接受媒體聯訪，記者問及蘇永欽的上述批評，詹志宏表示：「他是馮京還是馬涼我不認識，我不知道，但個別學者有自己立場、自己解讀，台灣社會本來就是多元民主社會，我們尊重他」。

詹志宏9日在陸委會例行記者會上，批評質疑「兩國論」的聲浪為「無限上綱、超乎異常的這種跳躍式的思維來做一些不必要的推想」，而對記者詢問大陸地區人民是否為國民？是否打算修訂「兩岸條例」？他則回應，「陸委會也好，『兩岸條例』也好，並沒有處理到國籍的問題」；至於修法，「目前並沒有積極的必要」。

陸委會副主委詹志宏11日對前司法院副院長蘇永欽批評「法理不通」等說法表示尊重。（...
陸委會副主委詹志宏11日對前司法院副院長蘇永欽批評「法理不通」等說法表示尊重。（記者廖士鋒／攝影）

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