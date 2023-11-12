我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

逾20退將捲共諜案 蔣緯國前祕書祝康明涉牽線

記者古和純／高雄12日電
蔣緯國前祕書祝康明涉在台拉攏退役將領發展共諜組織，遭限制出境。(本報資料照片) (本報資料照片)
蔣緯國前祕書祝康明涉在台拉攏退役將領發展共諜組織，遭限制出境。(本報資料照片) (本報資料照片)

橋頭地檢署接獲情資，指已故二級上將蔣緯國前祕書祝康明，涉在台拉攏退役將領發展共諜組織，日前大動作搜索26處地點、約談祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、秘書歸亞蒂（金馬影后歸亞蕾胞妹）20多人到案。

檢方依反滲透法、選罷免法等罪聲押祝、孫、劉3人、法院裁定祝、劉50萬元（台幣，下同，約1.5萬美元）交保，孫60萬元交保，均限制出境。

檢方指出，此案共傳喚被告、證人20多人到案說明，其中單退將部分，至少有逾20人。歸亞蒂是高雄市退伍軍人協會祕書，本次一併約談到案，原因是歸女協助該協會經手活動費用，但涉案程度不高，因此未列被告。

檢調追查，祝康明、孫海濤、劉萬禮三人發送粽子及花生糖當伴手禮，意圖在台發展共諜組織，檢方認為三人有串證之虞，且犯行嚴重威脅國家安全，有羈押必要，決定向法院提抗告。

專案小組查出，2017至2023年，由祝康明等人引介至少20多名退將赴陸接受落地招待，此案不同以往，招待行程還特別安排美國旅遊，研判是陸方提供金援。

據調查，這批退役將領出境後，中共會安排統戰組織與他們接觸，宣傳「和平統一」、「一國兩制」等思想，欲吸收回台發展共諜組織；由於正值正副總統及立委大選，有部分退役將領疑受陸方資助，被要求選舉時支持特定政黨候選人。

近年共諜頻頻滲透國軍，陸軍前上校副旅長向德恩兩度簽署為中共效命誓約書，長年受共諜邵維強交付賄款，監察院日前通過監委提案彈劾案，將向德恩移送懲戒法院審理。

中共 罷免 彈劾

上一則

陸配參選須棄雙重國籍 前大法官蘇永欽：法理不通

下一則

政院喊投入200億為醫事人員加薪 在野立委批淪助選團

延伸閱讀

黑白集／退將于北辰的高論 常識謬誤令人悚然

黑白集／退將于北辰的高論 常識謬誤令人悚然
前上校向德恩兩度簽投共誓約書 監察院彈劾

前上校向德恩兩度簽投共誓約書 監察院彈劾
新澤西州2郡爆發退伍軍人症 41確診

新澤西州2郡爆發退伍軍人症 41確診
聖縣府為無家老兵收購聖荷西房產

聖縣府為無家老兵收購聖荷西房產

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

2023-11-11 01:29

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會