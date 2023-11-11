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張忠謀7度任APEC領袖代表 蔡英文交付4項任務

記者楊文琪／台北11日電
台積電創辦人張忠謀（右）第七度擔任台灣APEC領袖代表，蔡英文總統10日交付四項任務。（記者蘇健忠／攝影）
台積電創辦人張忠謀（右）第七度擔任台灣APEC領袖代表，蔡英文總統10日交付四項任務。（記者蘇健忠／攝影）

2023年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議下周登場，台積電創辦人張忠謀第七度擔任台灣領袖代表，蔡英文總統昨日交付四項任務，張忠謀表示，「欣然接受任務，會朝總統期許方向做最大努力。」

一年一度的APEC經濟領袖會議將於15日至17日於美國舊金山登場，總統府昨日召開代表團行前記者會，蔡總統、張忠謀、APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵皆出席。

張忠謀於2006年代表前總統陳水扁、2018年至2023年連續六年代表蔡總統擔任台灣APEC領袖代表，至今已是第七度接下這項任務。

蔡總統期許張忠謀再次向APEC成員國及國際社會傳達四項訊息。第一，台灣將致力促進區域和平及繁榮，是國際社會中可靠、安全並值得信賴的合作夥伴。

第二，台灣將跟各國合作打造更具彈性及韌性的供應鏈，她指出，台灣擁有的高端製造知識及人才，有助全球供應鏈穩定，台灣願意與更多經濟體分享育才及推動產業發展經驗，合作發揮各自優勢。

第三，將努力推動綠色轉型，同時保障中小企業、勞工及婦女權益，並促進國內和亞太區域均衡發展。

第四，呼籲各經濟體在以數位轉型帶動經濟發展的同時，也應致力縮小數位落差。

張忠謀表示，他欣然接受這項任務，也一一回應蔡總統期許。首先，台灣致力促進區域和平及繁榮，相信沒有任何一個APEC成員會反對；其次，台灣在供應鏈上已盡力與各國合作，例如半導體產業，持續在台灣、美國、日本及德國等國增加投資，將能打造更具彈性、韌性的供應鏈。

第三在綠色轉型方面，張忠謀說，台灣已有相當具體目標，他將盡力傳達給其他APEC領袖；最後在數位轉型方面，他提到廣達電腦技術長張嘉淵將為APEC經濟體成員提供「Do AI Yourself」課程訓練，他將告訴APEC成員，若有需要台灣樂意合作。

APEC 供應鏈 台積電

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