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賴清德：陸生納健保與徐春鶯列立委案 不能相提並論

記者翁唯真、周佑政、劉宛琳、房荷庭、蔣永佑／台北11日電
台灣基進黨不分區立委參選人楊佩華10日赴台北地檢署，告發徐春鶯涉犯國安法。（記者房荷庭／攝影）
台灣基進黨不分區立委參選人楊佩華10日赴台北地檢署，告發徐春鶯涉犯國安法。（記者房荷庭／攝影）

民進黨總統參選人賴清德提出讓陸生比照外籍生納保，但傳出綠營有雜音，也被質疑既要陸生納保，卻反對徐春鶯列民眾黨不分區立委，彼此矛盾。賴清德昨表示，陸生納健保，在醫療人權上有其道理，有人刻意拿此事與民眾黨不分區立委人選來講，是完全兩件事，不能相提並論。

賴清德昨赴桃園中壢出席立委參選人彭俊豪後援會成立大會表示，陸生納入健保的照顧，除在醫療人權上有道理，經三年防疫，陸生若納入健保，在整個防治網上會更加周延，站在防疫角度也有其必要。經討論後，黨內同志都可以接受，因這是應該走的方向。

賴清德說，至於民眾黨可能的不分區立委提名人徐春鶯，這完全是兩件事，陸生納保是人權，徐春鶯是民眾黨被社會質疑，且不敢公開表達反對中國武力併吞台灣，這樣的情況下，徐春鶯是否適合擔任立委，民眾黨主席柯文哲必須對外說明。

針對陸生納保，民進黨內部有異議，民進黨立院黨團昨邀請衛福部長薛瑞元說明，據轉述，有綠委建議，應用「中生納保」，而非行政部門所用的「陸生納保」。薛瑞元表示，讓大陸籍學生進入健保，但仍要遵守六個月的等待期，否則就要修全民健保法。民進黨團總召柯建銘說，陸生納保沒有問題，但修法這會期不會處理。換句話說，即使選前開放陸生納保，陸生與外籍生將依舊維持六個月等待期。

2011年開放陸生來台，為何等到現在才做？薛瑞元說，「2011年我沒有在這個位子」，而政策上可能會往這個方向，但仍要看實際時程。行政院長陳建仁昨表示，這幾年疫情讓政府深刻感受到，沒有健全的健康維護網絡，很容易造成防疫漏洞，因此將加強提供對外籍生、僑生、港澳生和陸生的健康照顧，朝這方向來努力。

另外，針對徐春鶯的爭議，台灣基進黨發言人楊佩樺昨前往台北地檢署，告發徐春鶯違反國安法，質疑徐曾在中國商業局工作，取得台灣國籍後，以台灣新住民發展協會理事長及中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長身分，回去中國做交流，背後資金是否有中資介入？檢方應調查。對此，徐春鶯和民眾黨昨天都沒有回應。

健保 賴清德 民進黨

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