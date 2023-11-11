前上校向德恩兩度簽投共誓約書 監察院彈劾

陸軍前上校向德恩。(本報資料照片)

陸軍564旅前上校副旅長向德恩兩度簽署為中共 效命之誓約書，又長年來多次收受邵姓共諜交付之賄款，敗壞軍紀、玷辱官箴，嚴重戕害國軍保家衛國形象，監察院通過監察委員林文程、蔡崇義、賴鼎銘提案彈劾 。

監委批評，向德恩是近年國軍現役軍官涉及共諜案件階級最高者，卻為貪圖小利辜負國家多年栽培，自應受最嚴厲之處分，依法移送懲戒。

彈劾案文指出，向德恩為國軍現役高階軍官，受到共諜邵維強許予金錢及協助升遷之利誘，竟兩度簽署效忠中共誓約書，由邵維強攜赴大陸轉交解放軍 設於廈門市人民政府之情報掩護機構人員，違背其身為現役軍人對於國家之忠誠義務，與應該盡全力抵禦敵人，切實維護國防安全之法定職責，足見其軍人武德淪喪。

彈劾案文表示，向德恩遭檢調查出陸續收受邵維強交付之賄款合計56萬元台幣（約1.7萬美元），經高雄地方法院審理後，處有期徒刑7年6個月。此部分所為違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及國軍人員廉政倫理須知有關國軍應保持清廉，不得收受與其職務有利害關係者財物或不當利益之規定，相關情節重大、事證明確，依法移送懲戒。