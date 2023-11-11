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前上校向德恩兩度簽投共誓約書 監察院彈劾

記者蔡晉宇／台北11日電
陸軍前上校向德恩。(本報資料照片)
陸軍前上校向德恩。(本報資料照片)

陸軍564旅前上校副旅長向德恩兩度簽署為中共效命之誓約書，又長年來多次收受邵姓共諜交付之賄款，敗壞軍紀、玷辱官箴，嚴重戕害國軍保家衛國形象，監察院通過監察委員林文程、蔡崇義、賴鼎銘提案彈劾

監委批評，向德恩是近年國軍現役軍官涉及共諜案件階級最高者，卻為貪圖小利辜負國家多年栽培，自應受最嚴厲之處分，依法移送懲戒。

彈劾案文指出，向德恩為國軍現役高階軍官，受到共諜邵維強許予金錢及協助升遷之利誘，竟兩度簽署效忠中共誓約書，由邵維強攜赴大陸轉交解放軍設於廈門市人民政府之情報掩護機構人員，違背其身為現役軍人對於國家之忠誠義務，與應該盡全力抵禦敵人，切實維護國防安全之法定職責，足見其軍人武德淪喪。

彈劾案文表示，向德恩遭檢調查出陸續收受邵維強交付之賄款合計56萬元台幣（約1.7萬美元），經高雄地方法院審理後，處有期徒刑7年6個月。此部分所為違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及國軍人員廉政倫理須知有關國軍應保持清廉，不得收受與其職務有利害關係者財物或不當利益之規定，相關情節重大、事證明確，依法移送懲戒。

彈劾 中共 解放軍

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